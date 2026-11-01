به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در نشست شورای فنی معاونت میراث‎‌فرهنگی استان، ۱۲ پرونده مرتبط با درخواست‌های ساخت‌وساز در محدوده‌های تاریخی سنندج و بیجار در دستور کار قرار گرفت و ابعاد فنی، معماری و حفاظتی طرح‌های پیشنهادی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با تاکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و معماری بافت‌های ارزشمند شهری افزود: رعایت ضوابط و مقررات میراث‌فرهنگی و توجه به ویژگی‌های کالبدی، معماری و هویتی این محدوده‌ها از مهم‌ترین محورهای بررسی پرونده‌ها بود.

او با بیان اینکه بافت‌های تاریخی سنندج و بیجار بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان به شمار می‌روند، عنوان کرد: هرگونه ساخت‌وساز و مداخله کالبدی در این محدوده‌ها باید با در نظر گرفتن معماری بومی، تناسبات حجمی، مقیاس ساخت‌وساز و الزامات حفاظتی انجام شود.

طالب‌نیا یادآور شد: بررسی کارشناسی طرح‌های ساختمانی در بافت‌های تاریخی با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای توسعه شهری و ضرورت حفاظت از میراث معماری و فرهنگی انجام می‌شود تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان، از مداخلات ناسازگار با ساختار تاریخی و سیمای اصیل شهرها جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بر نقش جلسات شورای فنی در بررسی تخصصی درخواست‌های ساخت‌وساز تاکید کرد و گفت: این جلسات زمینه اتخاذ تصمیمات کارشناسی و ایجاد هماهنگی در روند نظارت بر مداخلات ساختمانی در محدوده‌های تاریخی را فراهم می‌کند.

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