به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: کارگاه آموزشی روز شنبه ۹ آبان ماه جاری با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و گردشگری دشت ورامین و ارتقای شناخت نسل جوان از میراث ارزشمند این منطقه برگزار شد.

او افزود: در این کارگاه، دانشجویان با بخشی از جاذبه‌ها و آثار تاریخی و گردشگری دشت ورامین، از جمله مساجد، امامزاده‌ها، حمام‌های خزینه، آب‌انبارها، یخچال‌های سنتی، آسیاب‌های آبی، قنات‌ها، پل‌ها، کاروانسراها، جاده‌های درختی، عمارت‌ها و خانه‌های تاریخی آشنا شدند.

تاجیک خاطرنشان کرد: این برنامه به همت و همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی اریکه پرسپولیس ورامین، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ، به دو شیوه حضوری و آنلاین از طریق بستر گوگل‌میت و به مدت دو ساعت برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ورامین با اشاره به استقبال دانشجویان و کادر آموزشی از این رویداد آموزشی، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای معرفی میراث تاریخی و فرهنگی منطقه تأکید کرد و افزود: آشنایی دانشجویان با هویت تاریخی و تمدنی زادبوم خود می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تعلق خاطر اجتماعی، حفاظت از آثار تاریخی و مشارکت نسل جوان در پاسداشت میراث فرهنگی شود.

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