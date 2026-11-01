۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا اعلام کرد

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور / بارش باران در ۳ استان

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور / بارش باران در ۳ استان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در ۲ آزادراه و محور شهریار، از بارش باران در ۳ استان کشور خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح یکشنبه ۱۰ آبان ماه را تشریح کرد.  

او اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از محورهای استان‌های همدان، لرستان و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است.  

سرهنگ قلی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی جاده‌ها نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، نیمه‌سنگین است.  

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و عوارضی تهران و همچنین محور شهریار - تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.  

قلی نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران در برخی محورهای کشور، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000653
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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