به گزارش امیراث آریا، محمد جواد حاجی حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ با اشاره به ضرورت تامین تسهیلات لازم جهت تردد امن راکبان‌موتورسیکلت در سطح منطقه اظهار داشت: در راستای ایمن‌سازی و بهبود تسهیلات عبور و مرور برای موتورسیکلت سواران، طرح احداث مسیر ویژه جداشده و محافظت شده موتورسیکلت به اجرا رسید.

حاجی حسینی افزود: این اقدام پس از بررسی کارشناسی و با هدف کاهش تعارضات حرکتی موتورسیکلت و خودروها، افزایش ایمنی، روان‌سازی تردد و تامین تسهیلات ترافیکی برای شهروندان صورت پذیرفت و با اجرای این‌پروژه امنیت تردد راکبان موتورسیکلت بیش از پیش تامین خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: تسهیل تردد شهروندان و عابران پیاده و ارتقای ایمنی ترافیک از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه است و اجرای اقدامات به صورت مستمر دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/