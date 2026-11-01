۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵

اجرای مسیر اختصاصی موتورسیکلت در حاشیه بزرگراه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی

اجرای مسیر اختصاصی موتورسیکلت در حاشیه بزرگراه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ از اجرای مسیر ویژه تردد موتورسیکلت در حاشیه شمالی رویکرد غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مقابل بیمارستان شهید رجایی خبر داد.

به گزارش امیراث آریا، محمد جواد حاجی حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ با اشاره به ضرورت تامین تسهیلات لازم جهت تردد امن راکبان‌موتورسیکلت در سطح منطقه اظهار داشت: در راستای ایمن‌سازی و بهبود تسهیلات عبور و مرور برای موتورسیکلت سواران، طرح احداث مسیر ویژه جداشده و محافظت شده موتورسیکلت به اجرا رسید.  

حاجی حسینی افزود: این اقدام پس از بررسی کارشناسی و با هدف کاهش تعارضات حرکتی موتورسیکلت و خودروها، افزایش ایمنی، روان‌سازی تردد و تامین تسهیلات ترافیکی برای شهروندان صورت پذیرفت و با اجرای این‌پروژه امنیت تردد راکبان موتورسیکلت بیش از پیش تامین خواهد شد.  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: تسهیل تردد شهروندان و عابران پیاده و ارتقای ایمنی ترافیک از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه است و اجرای اقدامات به صورت مستمر دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000654
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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