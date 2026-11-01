به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی، روز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه انجمن مفاخر فرهنگی شهرستان خوسف که با محوریت ثبت جهانی خاوران‌نامه ابن‌حسام خوسفی برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی این اثر برای معرفی خراسان جنوبی در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: در بررسی ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌های خراسان جنوبی، ابن‌حسام خوسفی به‌عنوان یکی از مفاخر برجسته ادبی استان، از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری ادبی برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از جایگاه فرهنگی و ادبی این شخصیت برای معرفی هرچه بیشتر استان بهره گرفت.

او افزود: خاوران‌نامه ابن‌حسام خوسفی می‌تواند محور برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی و گردشگری قرار گیرد و پیگیری‌های لازم برای معرفی شایسته این اثر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در این زمینه باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط ادامه یابد.

برآبادی همچنین بر اهمیت تعامل با دستگاه‌های ملی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اعتباری برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: معرفی مفاخر ادبی استان نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، فعالیت‌های پژوهشی و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی است.

مشارکت تشکل‌های مردمی در معرفی مفاخر فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری، مشارکت مردم را یکی از ظرفیت‌های مهم در معرفی و صیانت از میراث‌فرهنگی دانست و بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های فرهنگی و فعالان اجتماعی تأکید کرد.

او با بیان اینکه ظرفیت مجموعه‌های مردمی می‌تواند مکمل فعالیت دستگاه‌های اجرایی باشد، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی در کنار حمایت‌های دولتی، زمینه را برای معرفی گسترده‌تر مفاخر استان و استمرار برنامه‌های فرهنگی و گردشگری فراهم می‌کند.

تأکید بر معرفی مستند میراث فرهنگی و آیینی عناب

برآبادی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت عناب در هویت فرهنگی و اقتصادی استان، بر ضرورت معرفی مستند پیشینه فرهنگی و آیینی این محصول تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت میان ثبت یک آیین در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس و برگزاری جشنواره‌های مرتبط با آن، بر لزوم توجه به سوابق و مستندات رسمی در معرفی میراث‌فرهنگی تأکید کرد. همچنین موضوع پیگیری ظرفیت‌های لازم برای معرفی بین‌المللی میراث مرتبط با عناب در این نشست مطرح شد.

توسعه رویدادهای گردشگری با محوریت ظرفیت‌های بومی

او در ادامه، بر اهمیت برنامه‌ریزی برای برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی و گردشگری متناسب با ظرفیت‌های شهرستان خوسف تأکید کرد. جشنواره‌های مرتبط با عناب، گل نرگس، مله بافی، گوهر سنگ و ... از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که می‌تواند در معرفی جاذبه‌های بومی، افزایش حضور گردشگران و تقویت اقتصاد محلی نقش‌آفرین باشد.

برآبادی بر ضرورت تعیین زمان‌بندی مناسب برای رویدادها، استمرار برنامه‌ها و استفاده از مشارکت جوامع محلی تأکید کرد و بهره‌گیری از پیوند میان مفاخر فرهنگی، آثار تاریخی، محصولات بومی و جاذبه‌های طبیعی را زمینه‌ای برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های گردشگری شهرستان دانست.

در این نشست، ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های فرهنگی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای معرفی مفاخر شهرستان خوسف، توسعه گردشگری ادبی و پیگیری ثبت جهانی خاوران‌نامه ابن‌حسام خوسفی مورد تأکید قرار گرفت.

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