به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای ترویج، احیا و عمومی‌سازی رشته‌های متنوع صنایع‌دستی، شناسایی استعدادها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، حوزه آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی استان یزد در شش‌ماهه نخست سال جاری برنامه‌های آموزشی متنوعی را به اجرا درآورد.

در بخش آموزش‌های عمومی کوتاه‌مدت، ۵۶ دوره آموزشی برگزار شد که طی آن ۸۴۵ نفر از علاقه‌مندان و هنرجویان با حضور در کارگاه‌های مهارتی، آموزش‌های لازم را فراگرفتند. میانگین حضور حدود ۱۵ هنرجو در هر کارگاه، بیانگر توجه به آموزش‌های عملی، کارگاهی و ارتقای کیفیت فرآیند یادگیری است.

همچنین در راستای ارتقای سطح مهارت و به‌روزرسانی دانش تخصصی شاغلان صنایع‌دستی، سه دوره آموزشی ویژه فعالان این حوزه با تمرکز بر رشته زیورآلات سنتی برگزار شد که طی آن ۵۰ نفر از صنعتگران و شاغلان این رشته، مهارت‌های فردی و تکنیکی خود را ارتقا دادند و با ظرفیت‌های بهبود و تجاری‌سازی تولیدات خود آشنا شدند.

حوزه آموزش و ترویج صنایع‌دستی استان یزد، شناسایی استعدادهای جدید، توانمندسازی هنرمندان و صنعتگران، احیای رشته‌های بومی و توسعه فرصت‌های اشتغال پایدار را از اهداف اصلی برنامه‌های خود دنبال می‌کند و در نیمه دوم سال جاری نیز تنوع‌بخشی به رشته‌های مهارتی و گسترش دوره‌های تخصصی را در دستور کار دارد.

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