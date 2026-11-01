۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد؛

فعال‌سازی تسهیلات سفر با مشارکت بانک رفاه و بخش خصوصی کردستان

فعال‌سازی تسهیلات سفر با مشارکت بانک رفاه و بخش خصوصی کردستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی تسهیلات سفر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک رفاه و مشارکت بخش خصوصی گردشگری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در نشست مشترک با حضور مدیرعامل بانک رفاه استان، رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری و هتلداری و جمعی از فعالان این حوزه، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک با هدف حمایت از صنعت گردشگری و تسهیل سفر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، فعال‌سازی ظرفیت پرداخت تسهیلات گردشگری به علاقه‌مندان سفر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه تسهیل سفر و افزایش دسترسی مردم به خدمات گردشگری را فراهم می‌کند.

او با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی گردشگری، عنوان کرد: توسعه تعامل میان نظام بانکی و تشکل‌های تخصصی گردشگری و هتلداری از راهکارهای مهم برای تقویت زیرساخت‌ها، رونق کسب‌وکارهای گردشگری و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.

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کد خبر 1405081000659
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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