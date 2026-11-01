به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در نشست مشترک با حضور مدیرعامل بانک رفاه استان، رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری و هتلداری و جمعی از فعالان این حوزه، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک با هدف حمایت از صنعت گردشگری و تسهیل سفر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، فعال‌سازی ظرفیت پرداخت تسهیلات گردشگری به علاقه‌مندان سفر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه تسهیل سفر و افزایش دسترسی مردم به خدمات گردشگری را فراهم می‌کند.

او با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی گردشگری، عنوان کرد: توسعه تعامل میان نظام بانکی و تشکل‌های تخصصی گردشگری و هتلداری از راهکارهای مهم برای تقویت زیرساخت‌ها، رونق کسب‌وکارهای گردشگری و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.

انتهای پیام/