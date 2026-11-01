۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴

بررسی ظرفیت واگذاری اراضی برای توسعه گردشگری در ملایر

بررسی ظرفیت واگذاری اراضی برای توسعه گردشگری در ملایر

جلسه بررسی اراضی مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به ریاست رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر و با حضور نمایندگان شهرداری‌های ملایر، شهردار سامن، بخشداری زند، اداره اوقاف، منابع آب، جهاد کشاورزی، فرمانداری، منابع طبیعی و محیط‌زیست در سالن جلسات اداره میراث‌فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی شنبه ۹ آبان با اشاره به تاکید استاندار همدان بر گردشگری به‌عنوان محور توسعه اول استان و تاکید مدیرکل و فرماندار ویژه شهرستان، اظهار کرد: پیرو جلسه ۱۳ مهرماه سال‌جاری شناسایی ظرفیت‌های قابل واگذاری و معرفی شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و معرفی اراضی مستعد سرمایه‌گذاری و مشخص‌شدن ضوابط هر منطقه تاکید کرد و صدور مجوزهای بی‌نام را از راهکارهای موثر در تسهیل و تسریع فرایند سرمایه‌گذاری دانست.

او ادامه داد: این اقدامات می‌تواند مسیر اجرای طرح‌هایی همچون احداث هتل و ایجاد تاسیسات گردشگری، تفریحی و توریستی را در شهرستان هموار کند.

در این نشست، ظرفیت اراضی متعلق به اداره اوقاف، منابع طبیعی و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری مورد بررسی قرار گرفت، تپه مصلی سامن، محدوده شهری ملایر، محدوده اطراف سد کریم‌خان و مجموعه تاریخی نوشیجان از جمله مناطق مطرح‌شده برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودند.

همچنین حاضران، دیدگاه‌ها و ضوابط دستگاه‌های متولی را درباره امکان واگذاری اراضی بررسی کردند، معرفی اراضی مستعد و قابل واگذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به اداره میراث‌فرهنگی و ثبت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سامانه اینوست، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، فراهم‌کردن زمینه احداث هتل و ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری، تفریحی و توریستی از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید این نشست بود.

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کد خبر 1405081000661
آزاده صفی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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