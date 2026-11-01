بررسی ظرفیت واگذاری اراضی برای توسعه گردشگری در ملایر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی شنبه ۹ آبان با اشاره به تاکید استاندار همدان بر گردشگری به‌عنوان محور توسعه اول استان و تاکید مدیرکل و فرماندار ویژه شهرستان، اظهار کرد: پیرو جلسه ۱۳ مهرماه سال‌جاری شناسایی ظرفیت‌های قابل واگذاری و معرفی شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و معرفی اراضی مستعد سرمایه‌گذاری و مشخص‌شدن ضوابط هر منطقه تاکید کرد و صدور مجوزهای بی‌نام را از راهکارهای موثر در تسهیل و تسریع فرایند سرمایه‌گذاری دانست.

او ادامه داد: این اقدامات می‌تواند مسیر اجرای طرح‌هایی همچون احداث هتل و ایجاد تاسیسات گردشگری، تفریحی و توریستی را در شهرستان هموار کند.

در این نشست، ظرفیت اراضی متعلق به اداره اوقاف، منابع طبیعی و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری مورد بررسی قرار گرفت، تپه مصلی سامن، محدوده شهری ملایر، محدوده اطراف سد کریم‌خان و مجموعه تاریخی نوشیجان از جمله مناطق مطرح‌شده برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودند.

همچنین حاضران، دیدگاه‌ها و ضوابط دستگاه‌های متولی را درباره امکان واگذاری اراضی بررسی کردند، معرفی اراضی مستعد و قابل واگذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به اداره میراث‌فرهنگی و ثبت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سامانه اینوست، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، فراهم‌کردن زمینه احداث هتل و ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری، تفریحی و توریستی از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید این نشست بود.

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