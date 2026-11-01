برگزاری کارگاه آموزشی عملی مرمت اضطراری کاخ اردشیر و قلعه دختر فیروزآباد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، افشین ابراهیمی گفت: کارگاه آموزشی ـ عملی مرمت اضطراری کاخ اردشیر و قلعه دختر فیروزآباد، هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مشارکت پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس، تسهیل‌گران دانشگاه هنر اصفهان و حضور ۱۲ نفر از دانشجویان برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس با اشاره به اهمیت آموزش‌های میدانی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه، فراهم‌کردن زمینه آشنایی نزدیک دانشجویان با فرآیندهای اجرایی حفاظت، پایش، مستندسازی و مرمت اضطراری بناهای تاریخی و ایجاد پیوند مؤثر میان دانش نظری دانشگاهی و تجربه عملی در محیط واقعی آثار تاریخی است.

او ادامه داد: در این برنامه، دانشجویان ضمن آشنایی با فعالیت‌های تخصصی پایگاه و روند پایش دوره‌ای آثار تاریخی، در بخش‌های مختلف عملی از جمله برداشت، تهیه کروکی‌های دقیق، آسیب‌نگاری و آسیب‌شناسی جداره‌های منتخب قلعه دختر فیروزآباد و تکمیل مستندات پایش مشارکت کردند.

ابراهیمی با بیان اینکه آموزش روش‌های صحیح شناسایی و ثبت آسیب‌ها، یکی از الزامات اساسی در حفاظت اصولی از آثار تاریخی است، اظهار کرد: آشنایی با نحوه تکمیل فرم‌های پایش و ثبت اطلاعات فنی مربوط به وضعیت حفاظتی بناها نیز از دیگر محورهای آموزشی این کارگاه بود.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: بخش دیگری از برنامه به اجرای اقدامات مرمت اضطراری اختصاص داشت که طی آن، عملیات بندکشی بخش‌هایی از جداره‌های کاخ اردشیر و ساخت شاهد گچی با مشارکت دانشجویان و زیر نظر عوامل تخصصی انجام شد.

ابراهیمی در پایان تأکید کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ارتقای دانش تخصصی نسل آینده کارشناسان حفاظت و مرمت، انتقال تجربه‌های میدانی و تقویت رویکرد علمی و مستند در صیانت از میراث ارزشمند دوره ساسانی نقش مؤثری داشته باشد.

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