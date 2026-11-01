به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در جلسه بررسی و برنامه‌ریزی برای تشکیل دبیرخانه تاریخ شفاهی استان که در مرکز اسناد میراث‌فرهنگی واقع در مدرسه امید برگزار شد، گفت‌: شکل‌گیری این دبیرخانه نیازمند دقت در انتخاب اعضا، بهره‌گیری از افراد صاحب‌تجربه و آشنا با روش‌های تاریخ شفاهی و همچنین همکاری مجموعه‌های تخصصی و مرتبط است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین بر ضرورت تعامل و همکاری با مرکز اسناد و کتابخانه‌ها به‌دلیل برخورداری از اسناد و منابع ارزشمند و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی از جمله صدا و سیما، حوزه هنری و دانشکده تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تأکید کرد و افزود: استفاده از توان علمی و تخصصی این مجموعه‌ها می‌تواند در شناسایی منابع، احصای موضوعات و پیشبرد فرایند ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی استان مؤثر باشد.

مهدوی همچنین برگزاری سلسله نشست‌های مشترک با دستگاه‌های همکار، احصای فهرست افراد شاخص و صاحب‌ تجربه برای انجام مصاحبه، شناسایی موضوعات و محورهای اولویت‌دار برای ثبت تاریخ شفاهی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان دانشکده تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را از جمله اقدامات موردنیاز برای راه‌اندازی این دبیرخانه عنوان کرد.

این جلسه پس از برگزاری دوره آموزشی تاریخ شفاهی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی و با حضور معاونین و جمعی از مدیران اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

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