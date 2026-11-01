به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اعظم مهره کش امروز ۱۰ آبان و در حاشیه برگزاری این نشست گفت: این نشست باهدف تبیین وظایف، اختیارات و مأموریت‌های انجمن، واکاوی چالش‌های فرابخشی و ارائه راهکارهای گسترش مشارکت‌های مردمی در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان با اشاره به چارچوب وظایف، اختیارات و مأموریت‌های انجمن‌ها، ادامه داد: در این نشست هرکدام از اعضا نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح و با حضور دیگر اعضا این موارد بررسی شد.

محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان و رئیس انجمن، ضمن تأکید بر ضرورت جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های میراث معنوی، ملموس و ناملموس، گفت: نقش انجمن‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه میراث‌فرهنگی به‌عنوان حلقه پیوند میان مردم و نهادهای متولی حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی نقشی مؤثر و حیاتی است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان فعال در حوزه میراث‌فرهنگی و مدنظر قرار دادن ایده‌ها و نظریات نسل جدید در تحقق اهداف انجمن بسیار حائز اهمیت است.

او با اشاره بر لزوم هم‌افزایی نهادها به‌منظور پیشبرد بهتر امور و رفع موانع، افزود: این نشست باید به‌صورت ماهانه برگزار شود و میزان اجرایی شدن مصوبات هر جلسه پایش و ارزیابی شود.

در حاشیه این نشست، اعضای انجمن از عمارت تاریخی هشت‌بهشت که در حال مرمت است، بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند احیا و مرمت این اثر ثبت ملی قرار گرفتند.

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