به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با سلمانی، فرماندار تاکستان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان تاکستان گفت: ساماندهی محوطه تاریخی خله‌کوه به منظور حفاظت از این محوطه ارزشمند باید در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر هم‌افزایی و همراهی فرمانداری و شهرداری با مجموعه میراث‌فرهنگی ضروری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: پروژه گردشگری مجتمع اقامتی شایان اعتماد از طرح‌های مهم شهرستان است که می‌تواند آورده قابل توجهی برای استان داشته باشد و لازم است با طرح موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های مرتبط، زمینه حمایت از سرمایه‌گذار و رفع موانع اجرایی آن فراهم شود.

مهدوی با اشاره به اینکه نخستین هتل ۴ستاره استان در تاکستان قرار دارد و باید از ظرفیت های موجود شهرستان بهره برد، تصریح کرد: اولویت ما باید تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و به سرانجام رساندن طرح‌های موجود باشد و از تعریف پروژه‌های جدید بدون توجه به ظرفیت اجرایی و اعتبارات موردنیاز پرهیز کنیم.

او همچنین ظرفیت باغات انگور تاکستان را فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری کشاورزی دانست و گفت: باغداران شهرستان می‌توانند با دریافت مجوز گردشگری کشاورزی، از ظرفیت باغات خود برای جذب گردشگر استفاده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افزود: همچنین موضوع انگور و کشمش تاکستان قابلیت تبدیل شدن به یک برند شاخص گردشگری و کشاورزی را دارد و لازم است با تشویق سرمایه‌گذاران و مراجعه به معاونت سرمایه‌گذاری استان، زمینه اجرای طرح‌های مرتبط فراهم شود.

مهدوی بر ضرورت تدوین تقویم رویدادهای گردشگری شهرستان تأکید کرد و افزود: برگزاری هدفمند و زمان‌بندی‌شده جشنواره‌ها، جلوگیری از هم‌زمانی رویدادها و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی قطار گردشگری در مناسبت‌ها می‌تواند زمینه حضور گردشگران از سراسر کشور را در تاکستان فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همچنین خواستار پیگیری موضوع تعیین عرصه و حریم تپه تاریخی اسفرورین و تعیین تکلیف مسائل مربوط به مجوز آن شد و تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط باید زمینه رقم خوردن اتفاقات مثبت و ماندگار در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری تاکستان فراهم شود.

فرماندار تاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان گفت: موضوعات و نیازهای تاکستان در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری خواهد شد تا این شهرستان در طرح‌ها و اعتبارات استانی متناسب با ظرفیت‌های خود دیده شود.

سلمانی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات برای ساماندهی خله‌کوه، بر همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر در این زمینه تأکید کرد و خواستار ارائه طرح از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و پیگیری موضوع از طریق اداره شهرستان و مجموعه شهرداری شد.

فرماندار تاکستان همچنین با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از پروژه گردشگری شایان اعتماد، بر ضرورت طرح مسائل و موانع این پروژه در کارگروه‌های زیربنایی و پیگیری برای تسهیل روند اجرای آن تأکید کرد.

او با اشاره به برگزاری موفق دو جشنواره در شهرستان، تبلیغات و اطلاع‌‎رسانی گسترده در فضای مجازی را از ضرورت‌های معرفی رویدادهای تاکستان دانست و بر تلاش برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان در حوزه محصولات کشاورزی و گردشگری تأکید کرد.

در ادامه این نشست، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تاکستان نیز گزارشی از اقدامات، ظرفیت‌ها و مسائل حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری این شهرستان ارائه کرد.

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