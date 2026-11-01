به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین، برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت بر فعالیت تورهای گردشگری و صیانت از حرمت اماکن تاریخی و مذهبی در بازدید گردشگران طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ انجام شد، بر موضوعاتی از جمله رعایت ملاحظات پوششی و رفتاری گردشگران، به‌ویژه در اماکن تاریخی و مذهبی همچون مساجد و حسینیه‌ها با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی قزوین به‌عنوان دارالمؤمنین و خاستگاه علما و شهدای بزرگ تاکید شد.

مریم مهدوی در این نشست به اقدامات این اداره‌کل برای نظارت و ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری گفت: در راستای ساماندهی ورود تورهای گردشگری به استان مکاتباتی با ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌های همجوار برای هدایت تورهای دارای مجوز به مقصد قزوین صورت گرفته تا ضمن ساماندهی این حوزه، امکان نظارت مؤثرتر بر فعالیت تورها فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ضرورت ساماندهی مدیریت مساجد تاریخی استان اظهار کرد: برای مسجد جامع عتیق قزوین نیز اتخاذ تدابیر لازم با هدف استقرار مدیریت واحد و ایجاد هماهنگی در امور مدیریتی این مجموعه با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و امور مساجد استان در دستور کار قرار گرفته است.

در این نشست همچنین موضوع بازدید مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و مدیریت و ساماندهی بازدیدها از این مجموعه، با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود استان و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی سیاست‌های کلی گردشگری استان، شناسایی و تبیین راهکارهای کاهش آسیب‌های احتمالی در این حوزه، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت و نظارت بر اماکن تاریخی و مذهبی، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ادبیات نوین، انسانی و اقناعی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

همچنین بر تشکیل کارگروه گردشگری مذهبی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناس مذهبی در این کارگروه از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

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