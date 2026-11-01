جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، بر اهمیت گذار به سمت مدیریت هوشمند مصرف در واحدهای اقامتی تاکید کرد و از ضرورت حمایت‌های حمایتی دولت برای ارتقای زیرساخت‌های انرژی در هتل‌ها خبر داد.

بهینه‌سازی مصرف و تامین پایدار سوخت

وی در ادامه، بر اهمیت مدیریت صحیح سوخت در فصول مختلف سال تاکید کرد و افزود: هدف اصلی، رسیدن به الگوی مصرف بهینه است. با توجه به ماهیت خدمات‌محور هتل‌ها که برخلاف واحدهای صنعتی امکان توقف فعالیت ندارند، تامین پایدار سوخت یکی از اولویت‌های اصلی برای حفظ پایداری فعالیت این بخش است.

حمزه‌زاده ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از هتل‌ها حتی از پس هزینه‌های جاری خود نیز برنمی‌آیند. برای هتل‌های قدیمی و واقع در شهرهایی که در حال حاضر با کاهش تقاضای مسافر مواجه هستند، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها بسیار دشوار شده است.

تسهیلات بانکی؛ محرک اصلی به‌روزرسانی تجهیزات

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به چالش‌های اقتصادی، راهکار اصلی برای عبور از هزینه‌های بالای جاری را «به‌روزرسانی زیرساخت‌ها» دانست و تصریح کرد: برای ارتقای سطح بهره‌وری و جایگزینی تجهیزات قدیمی با سیستم‌های هوشمند مصرف، هتل‌داران نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین هستند. این اقدامات می‌تواند توان مالی واحدها را برای گذار به سمت مدیریت هوشمند انرژی افزایش دهد.

چالش تامین سوخت و جایگزینی گازوئیل

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به مشکل تامین سوخت در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از هتل‌ها با مشکل تامین گاز مواجه هستند و به دنبال یافتن سوخت جایگزین می‌گردند. در حال حاضر، ساده‌ترین راه استفاده از گازوئیل است، اما این مسیر نیز با چالش‌های جدی روبروست.

لزوم نگاه متفاوت به صنعت هتلداری

حمزه‌زاده با اشاره به افزایش قیمت و محدودیت در دریافت سهمیه، تصریح کرد: قیمت گازوئیل افزایش یافته و دریافت سهمیه نیز برای هتل‌ها با سختی‌های زیادی همراه است. هتل‌ها برخلاف واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها که می‌توانند با قطع سوخت، فعالیت خود را متوقف کنند، به دلیل ماهیت خدماتی و حضور مسافر، امکان توقف فعالیت یا قطع سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی را ندارند.

رئیس جامعه هتلداران ایران خاطرنشان کرد: هتل‌ها در مسیر توسعه، به دنبال یافتن سوخت‌های جایگزین و استفاده از روش‌های نوین برای مدیریت انرژی هستند. در این راستا، تسهیل دسترسی به سهمیه‌های سوخت و حمایت از طرح‌های مدیریت مصرف، می‌تواند فشار هزینه‌های جاری را کاهش داده و کیفیت خدمات گردشگری را ارتقا بخشد.

حمایت از پایداری صنعت گردشگری

وی یادآور شد: با ترکیب «تسهیلات توسعه‌ای» و «مدیریت هوشمند انرژی»، می‌توان بر چالش‌های هزینه‌ای غلبه کرد و زیرساخت‌های هتل‌ها را برای پذیرایی بهتر از مسافران، به‌روزرسانی کرد.

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