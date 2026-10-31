به گزارش میراث آریا، شصت‌ویکمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «لُعبت‌باز» به‌کارگردانی پوریا نوری اختصاص دارد.

این فیلم مستند ۵۲ دقیقه‌ای، در دومین برنامه از سری دوم بسته‌ «مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر و سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور فرزاد فره‌وشی (مستندساز و پژوهشگر تئاتر) برگزار می‌شود.

مستند «لُعبت‌باز» روایتی از کوشش‌های سیاوش ستاری برای احیا و ادامه پیدا کردن هنر «خیمه شب‌بازی» است که در گذر زمان کم‌رنگ شده و می‌رفت تا فراموش شود.

این برنامه چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری برگزار خواهد شد.

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