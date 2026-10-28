نمایشگاه عکس «سه روایت از یک بازار» در خانه وارطان

به گزارش میراث آریا، بازارها فقط محل خریدوفروش نیستند؛ در میان رفت‌وآمد مردم، گفت‌وگوها و دادوستدهای روزانه، بخشی از تاریخ نانوشته شهر شکل می‌گیرد. بازار بندرعباس نیز با سال‌ها حضور در زندگی مردم این شهر، خاطرات و روایت‌هایی را در خود جای داده که حالا قرار است از دریچه دوربین سه عکاس در تهران بازخوانی شود.

نمایشگاه عکس «سه روایت از یک بازار» با آثاری از علی دولیخانی، هلیا اعتمادی و مبین مایلی، شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵ در خانه آفرینش‌های شهری ایران (خانه وارطان) افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه با تمرکز بر زندگی روزمره و حافظه تاریخی بازار بندرعباس، سه نگاه متفاوت به یک فضای شهری را کنار هم قرار می‌دهد؛ فضایی که کارکرد آن به فعالیت اقتصادی محدود نمی‌شود و در طول زمان، محل شکل‌گیری روابط اجتماعی، تجربه‌های مشترک و خاطرات نسل‌های مختلف بوده است.

«سه روایت از یک بازار» تلاشی برای بازخوانی پیوند میان گذشته و حال این بازار از دریچه عکاسی است؛ جایی که عکس‌ها مخاطب را به تأمل درباره نسبت مردم با فضاهای شهری و نقش بازارها در حفظ هویت و حافظه شهر دعوت می‌کنند.

آیین افتتاحیه این نمایشگاه، شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و اجرای زنده پادکست «مُگون» نیز بخشی از برنامه افتتاحیه خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۰ تا ۲۱ آبان‌ ۱۴۰۵، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ از این نمایشگاه دیدن کنند.

خانه آفرینش‌های شهری ایران (خانه وارطان) در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، پلاک ۵۱۴ واقع است.

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