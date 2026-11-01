۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

اتمام مرمت مسجد ایلخانی جمال‌آباد مهربان با رویکرد حفظ ویژگی‌های معماری بنا

اتمام مرمت مسجد ایلخانی جمال‌آباد مهربان با رویکرد حفظ ویژگی‌های معماری بنا

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از اجرای عملیات مرمت مسجد تاریخی جمال‌آباد مهربان با هدف سامان‌دهی نمای بیرونی و صیانت از ویژگی‌های معماری این بنای ایلخانی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ساختار معماری مسجد جمال‌آباد بیان کرد: این بنا از مساجد سنگی شاخص شهرستان ورزقان به شمار می‌رود و در اجرای عملیات مرمت آن، تناسب مصالح و مداخلات اجرایی با ساختار تاریخی مسجد مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: اجرای اندود کاه‌گل در نمای بیرونی و اصلاح نرده‌های چوبی از جمله اقدامات این مرحله از عملیات مرمتی بود. همچنین نورپردازی بدنه خارجی مسجد با هدف سامان‌دهی جلوه بصری بنا در ساعات شب اجرایی شده است.

او افزود: اجرای ازاره سنگی در دیوارها نیز در برنامه مرمت انجام شده است. این بخش از بنا به دلیل مجاورت با سطح زمین، در معرض تماس و تأثیرپذیری از رطوبت و عوامل محیطی قرار دارد و انتخاب مصالح مناسب برای آن در حفظ وضعیت دیوارها اهمیت دارد.

حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: در مرمت بناهای تاریخی، شناخت ساختار معماری و توجه به مصالح اصیل، مبنای تصمیم‌گیری برای مداخلات اجرایی است. در مسجد جمال‌آباد نیز تلاش شده است تا اقدامات مرمتی با حفظ هویت معماری و تناسب اجزای بنا پیش برود.

اتمام مرمت مسجد ایلخانی جمال‌آباد مهربان با رویکرد حفظ ویژگی‌های معماری بنا

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کد خبر 1405081000673
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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