«همراه تاریخ»، پربازدیدترین نمایشگاه عکس کشور در پایگاه جهانی هگمتانه

عین‌الله خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به برگزاری نمایشگاه عکس «همراه تاریخ» در محوطه میراث جهانی هگمتانه، اظهار کرد: این نمایشگاه با مدیریت مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه و با موضوع معرفی جلوه‌های تاریخی، فرهنگی و میراث ملموس و ناملموس استان همدان برگزار شده و به‌عنوان پربازدیدترین نمایشگاه عکس کشور، به‌صورت دائمی در این محوطه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این هنرمند همدانی با بیان اینکه نمایشگاه همراه تاریخ مورد استقبال بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است، افزود: یادداشت‌هایی که بازدیدکنندگان در دفتر خاطرات نمایشگاه به یادگار گذاشته‌اند، سندی ارزشمند از میزان استقبال و توجه گردشگران به این مجموعه است.

او ادامه داد: یادداشت‌های به‌جامانده از بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که گردشگرانی از نقاط مختلف جهان، از شرق آسیا تا غرب آمریکا، از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند، همچنین هم‌وطنان ایرانی از مناطق مختلف کشور نیز خاطرات و یادگارهای خود از بازدید نمایشگاه را در دفترچه خاطرات آن ثبت کرده‌اند.

خزایی با اشاره به محتوای آثار به‌نمایش‌درآمده در این مجموعه، تصریح کرد: آنچه در نمایشگاه همراه تاریخ به معرض دید عموم گذاشته شده، جلوه‌هایی از دیدنی‌های شهر همدان و میراث ناملموس استان همدان است که در قالب آثار عکاسی به گردشگران و علاقه‌مندان معرفی می‌شود.

او همچنین درباره سوابق هنری خود گفت: در حوزه عکاسی از میراث ملموس و ناملموس، چهار تقدیرنامه از یونسکو دریافت کرده‌ام و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز به‌عنوان منتخب سوم جشنواره عکس یونسکو انتخاب شده‌ام.

این هنرمند عکاس در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه عکس «همراه تاریخ» همچنان با ۳۰ قطعه عکس در محوطه پایگاه میراث جهانی هگمتانه برپاست و عموم مردم و گردشگرانی که از این محوطه تاریخی بازدید می‌کنند، می‌توانند از آثار به‌نمایش‌درآمده در این نمایشگاه دیدن کنند.

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