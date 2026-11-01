بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات بین‌المللی اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مجامع شهری و گسترش تعاملات بین‌المللی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های یزد در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی، علمی و زیست‌محیطی است و در همین راستا، موضوعات مختلفی در کمیسیون گردشگری و کمیته بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مسئولیت یزد در مجمع شهرداران آسیایی افزود: یزد از سال گذشته به مدت دو سال، مسئولیت دبیری کمیته‌های گردشگری و محیط‌زیست این مجمع را بر عهده گرفته است. بر همین اساس، مقرر شده است گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه ارائه و از رئیس مجمع شهرداران آسیایی برای حضور در یزد و بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک دعوت شود.

او ادامه داد: با توجه به برگزاری همایش اجرایی مجمع شهرداران آسیایی در آذرماه سال جاری در شهر بمبئی هند، پیگیری حضور هیئتی از شهرداری یزد در این رویداد بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.

حقیرالسادات تصریح کرد: حضور در این همایش می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های یزد و توسعه ارتباط با شهرهای مختلف هند، به‌ویژه پونا و حیدرآباد را فراهم کند؛ شهرهایی که به‌عنوان گزینه‌های مطرح برای خواهرخواندگی با یزد مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او همچنین از پیگیری نامزدی یزد برای کسب عنوان پایتخت آسیایی در حوزه‌های گردشگری، محیط‌زیست و فرهنگ خبر داد و گفت: در پی درخواست مجمع شهرداران آسیایی برای اعلام نهایی این نامزدی، مقرر شد بخش‌های مختلف شهرداری مستندات و گزارش‌های تخصصی خود را در این سه حوزه تهیه کنند تا پس از بررسی و تکمیل مدارک، اقدامات لازم برای ثبت نامزدی یزد انجام شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در ادامه به ظرفیت دانشگاه‌ها برای توسعه تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: درخواست دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد برای گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و پزشکی با شهرهای خواهرخوانده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دانشگاه دولتی میبد آمادگی خود را برای همکاری در زمینه ارتباطات علمی و پژوهشی و جذب دانشجویان خارجی از طریق طرح استادمحور اعلام کرده است.

حقیرالسادات خاطرنشان کرد: در همین راستا مقرر شد فهرست رشته‌های تحصیلی، اولویت‌های پژوهشی و اسامی استادان فعال در حوزه بین‌الملل دانشگاه دولتی میبد برای بررسی و برنامه‌ریزی در اختیار کمیته بین‌الملل قرار گیرد.

او افزود: برگزاری نشست مشترک اعضای کمیته بین‌الملل در دانشگاه دولتی میبد و بازدید از بافت تاریخی این شهر نیز با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری و توسعه تعاملات مشترک در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت مجامع بین‌المللی، دانشگاه‌ها و شهرهای خواهرخوانده می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری یزد، توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی و تقویت جایگاه این شهر در عرصه تعاملات بین‌المللی فراهم کند.

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