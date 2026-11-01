به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدامین قاسمی روز شنبه ۹ آبان‌ماه جاری در جریان سفر به شهرستان بروجرد، از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی این شهرستان بازدید کرد و با جمعی از صنعتگران، هنرمندان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محصولات بومی دیدار و گفت‌وگو داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: این رویداد به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجرد و با همکاری اداره جهاد کشاورزی برگزار شده و زمینه عرضه سوغات محلی و آثار تولیدی هنرمندان و صنعتگران این شهرستان را فراهم کرده است.

او افزود: استقبال خوب شهروندان بروجردی از این نمایشگاه، ظرفیت و علاقه‌مندی مردم به محصولات بومی و صنایع‌دستی را نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ای برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و توسعه بازار فروش محصولات محلی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در ادامه از خانه تاریخی مغیث‌الاسلام بروجرد که به هتل بوتیک تبدیل شده است، بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات سرمایه‌گذار این مجموعه قرار گرفت.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و رفع موانع پیش‌روی توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گفت: پیگیری‌های لازم از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای رفع مشکلات این مجموعه انجام خواهد شد.

او همچنین از بررسی راهکار خرید عرصه‌ای در محدوده بافت تاریخی برای تأمین پارکینگ مورد نیاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری این موضوع، بخشی از موانع فعالیت این مجموعه برطرف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران، رونق صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در تقویت اقتصاد گردشگری شهرستان بروجرد نقش مؤثری ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده در این بازدید، تأمین فضای پارکینگ برای تسهیل و رفاه گردشگران و بازدیدکنندگان از مجموعه خانه های تاریخی در محدوده بافت تاریخی شهر (به ویژه خانه افتخارالاسلام طباطبایی/خانه بیرجندی خانه مغیث الاسلام/ خانه مصری/ خانه حاج آقا کمال طباطیایی و...) با کاربری موزه فرهنگی- تاریخی ، اقامتی پذیرایی و... بود؛ موضوعی که به دلیل محدودیت‌های کالبدی و شرایط خاص این بافت، با دشواری‌هایی همراه است.

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