به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، محمد برادران، سرپرست جلوه‌های ویژه بصری سینما و تلویزیون در ابتدای این کارگاه با اشاره به تفاوت جلوه‌های ویژه بصری و میدانی توضیح داد که جلوه‌های بصری یا «ویژوال افکت» عمدتاً به حذف، اضافه یا تغییر عناصر تصویر در مرحله پس‌تولید مربوط می‌شود؛ در حالی که انفجار، آتش، دود و تخریب واقعی در صحنه در حوزه جلوه‌های ویژه میدانی قرار می‌گیرد.

او با تأکید بر سرعت بالای تحول فناوری گفت: اگر کسی امروز می‌خواهد فیلمسازی کند، باید بداند هوش مصنوعی چه تأثیری بر تخصص او دارد. اگر به‌روز نشویم و یاد نگیریم، از جریان تولید عقب می‌مانیم.

به گفته این سرپرست جلوه‌های ویژه، هوش مصنوعی امروز تنها به تولید تصویر محدود نیست و از مرحله فیلمنامه تا طراحی میزانسن، استوری‌بورد، کانسپت، تفکیک پلان‌ها و تولید تصاویر اولیه وارد فرآیند فیلمسازی شده است.

برادران در عین حال تأکید کرد استفاده آسان از برخی ابزارهای هوش مصنوعی نباید این تصور را ایجاد کند که تولید حرفه‌ای سینمایی دیگر به تخصص نیاز ندارد. به گفته او، شناخت نور، بافت تصویر، داینامیک‌رنج، کامپوزیت و استانداردهای نمایش سینمایی همچنان ضروری است و خروجی‌ای که در تلفن همراه مناسب به نظر می‌رسد، ممکن است روی پرده سینما ضعف‌های جدی خود را نشان دهد.

او همچنین بر اهمیت حضور تیم جلوه‌های ویژه از مرحله پیش‌تولید تأکید کرد و فیلم «احمد» را نمونه‌ای از آثار «ویژوال‌درام» دانست که بخش قابل توجهی از محیط فرودگاه، جمعیت، هواپیماها، هلیکوپترها و تجهیزات آن به شکل کامپیوتری ساخته شده است.

برادران همچنین به تجربه همکاری در فیلم «خروج» اشاره کرد و گفت هماهنگی کارگردان با سرپرست جلوه‌های ویژه از همان مرحله فیلمنامه می‌تواند مشخص کند چه بخش‌هایی قابلیت اجرا دارند و کدام بخش‌ها باید از ابتدا به شکل دیگری طراحی شوند.

او یکی از برداشت‌های نادرست درباره هوش مصنوعی را کاهش قطعی هزینه تولید دانست و توضیح داد که استفاده حرفه‌ای از مدل‌های آنلاین نیازمند پرداخت ارزی است و مدل‌های آفلاین نیز سخت‌افزار بسیار قدرتمند می‌خواهند. بنابراین در برخی پروژه‌ها، روش‌های سنتی همچنان سریع‌تر و اقتصادی‌تر هستند.

برادران درباره آینده مشاغل سینمایی نیز گفت هوش مصنوعی ممکن است برخی وظایف اجرایی و دستیاری را تغییر دهد، اما نمی‌تواند جای نگاه و انتخاب هنرمند را بگیرد.

او تأکید کرد: هوش مصنوعی می‌تواند پیشنهاد بدهد و تصویر تولید کند، اما همچنان این هنرمند است که باید انتخاب، اصلاح و هدایت کند.

این متخصص جلوه‌های ویژه در پایان از فیلمسازان جوان خواست در برابر فناوری‌های جدید موضع انفعالی نداشته باشند و گفت همان‌گونه که سینما از نگاتیو به دیجیتال رسید، امروز نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن شناخت ابزارهای نو در کنار تجربه، زیبایی‌شناسی و نگاه هنری، مسیر آینده فیلمسازی را شکل خواهد داد.

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