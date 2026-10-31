به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با پایان مراحل نگارش، ارزیابی و داوری نهایی مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم»، چهار اثر برتر این مسابقه معرفی شدند. طرح‌های منتخب با همراهی فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، حجت قاسم‌زاده اصل و هادی مقدم‌دوست به‌عنوان منتورهای مسابقه، مراحل توسعه، تکمیل طرح تفصیلی و نگارش فیلمنامه بلند سینمایی را پشت سر گذاشتند و پس از پایان فرایند نگارش، برای ارزیابی و داوری نهایی ارائه شدند.

بر اساس نتایج نهایی داوری، فیلمنامه «مین + آب» نوشته محمدرضا مسعودی رتبه نخست، فیلمنامه «جامدادی» نوشته مهدی سجاده‌چی رتبه دوم، فیلمنامه «حاضر» نوشته داود نجف‌زاده رتبه سوم و فیلمنامه «شنبه نکبتی» نوشته هانیه بابانژاد و امین پاک فطرت رتبه چهارم این مسابقه را کسب کردند.

مطابق فراخوان مسابقه، به فیلمنامه‌های برگزیده اول تا چهارم به ترتیب ۷۵۰ میلیون تومان، ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۵۰ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در قالب قرارداد خرید حقوق فیلمنامه توسط بنیاد سینمایی فارابی تعلق می‌گیرد.

مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و روایت سینمایی زندگی و سرگذشت کودکان شهید ایران، از سوی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در این مسابقه ۴۲۳ طرح و ایده به دبیرخانه رسید که پس از بررسی‌های تخصصی با مشارکت کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران، ابتدا ۴۳ طرح و در مرحله بعد ۱۳ طرح انتخاب شدند و در نهایت چهار طرح برای نگارش فیلمنامه بلند سینمایی برگزیده شدند.

لازم به ذکر است که در آغاز مرحله نگارش فیلمنامه‌ها، چهار نویسنده منتخب و منتورهای مسابقه در نشستی با حضور خانواده‌های تعدادی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از نزدیک با روایت‌ها و خاطرات آنان آشنا شدند.

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