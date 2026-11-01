۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

با حکم رائد فریدزاده

محمدرسول صادقی مدیرعامل موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان شد

محمدرسول صادقی مدیرعامل موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان شد

رئیس سازمان سینمایی در حکمی، محمدرسول صادقی را به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان منصوب کرد.

به گزارش میراث آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در حکم رائد فریدزاده خطاب به محمدرسول صادقی برا انتصاب به عنوان مدیرعامل صادقی موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان آمده است:

«نظر به تعهد، تجربه و شایستگ‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان منصوب می‌شوید.

امید است با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت جنابعالی در راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌ها و همراهی اهالی شریف سینمای ایران، گام‌های موثری در مسیر ارتقای جایگاه سینمای ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی برداشته شود.

-  ایجاد زمینه مناسب برای نمایش آثار سینمایی هنری، تجربی و سینمای اندیشه محور و افزایش سطح کیفی و کمی سینمای هنر و تجربه و نیز توسعه سهم بازارها و رویدادهای تخصصی سینمایی.

-  توسعه استانداردهای اجرایی، محتوایی و بین‌المللی و ظرفیت‌های فناورانه و رسانه‌ای در برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

-  ساماندهی و مدیریت بهینه منابع مالی، اجرایی و پشتیبانی جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی و همچنین جذب مشارکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی برای توسعه جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

-  توسعه زیرساخت‌های مشترک و متمرکز برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها.

-  ایجاد و توسعه آرشیو، بانک اطلاعات و مرکز اسناد مرتبط با جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

از جمله امور مورد انتظار است.

توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام و مسئولیت محوله از خداوند متعال خواهانم.»

محمدرسول صادقی متولد ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات است. وی از سال ۱۳۷۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و تا پیش از این عضو هیأت مدیره و معاون ارتباطات و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران، معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران، معاون فرهنگی و هنری کمیسیون ملی یونسکو، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، معاون تولید هنری و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم و... بوده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000683
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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