به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید میدانی بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ محمد رمضانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم و رضا ذکایی مدیر منطقه ۷ شهرداری قم از هسته مرکزی شهر و محدوده بافت تاریخی، با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه گردشگری، تسهیل احداث هتل و بازنگری در ضوابط ساخت‌وساز این محدوده انجام شد.

در این بازدید، وضعیت هسته مرکزی شهر و محدوده بافت تاریخی شهر قم از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و امکان بهره‌گیری بهینه از فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی راهکارهای تسهیل صدور مجوز احداث هتل در محدوده مرکزی شهر و بافت تاریخی قم بود؛ موضوعی که با توجه به جایگاه زیارتی و گردشگری شهر قم، می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های اقامتی و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و گردشگران نقش مؤثری داشته باشد.

همچنین در جریان این بازدید، موضوع بازنگری در ضوابط و مقررات ساخت‌وساز، بررسی امکان اصلاح ارتفاع و خط آسمان شهری و ایجاد زمینه مناسب برای ساخت‌وسازهای متناسب با نیازهای روز، با رعایت ملاحظات میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی شهر مورد توجه قرار گرفت.

بازدید مذکور در راستای تقویت تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی میراث‌فرهنگی و گردشگری و با هدف ایجاد توازن میان حفظ ارزش‌های تاریخی، توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و پاسخ‌گویی به نیازهای کالبدی و خدماتی هسته مرکزی شهر قم انجام شد.

بررسی کارشناسی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهکارهای مناسب برای احیای بافت تاریخی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و ارتقای کیفیت محیط شهری در محدوده مرکزی شهر قم باشد.

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