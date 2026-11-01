«سارو» از کنداکتور شبکه دو حذف شد

داوود سماواتی‌یار، تهیه‌کننده مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اعلام این خبر گفت: بر اساس کنداکتور اعلام‌شده، مقرر بود شب گذشته قسمت بیست‌ویکم این مجموعه مستند با عنوان «سارو» از شبکه دو سیما پخش شود، اما این قسمت روی آنتن نرفت و قسمت هفتم مجموعه به‌صورت جایگزین پخش شد.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه این قسمت در ساختار کلی مجموعه افزود: «سارو» روایت زندگی حرفه‌ای استاد سارو مگردچیان، هنرمند پیش‌کسوت حکاکی روی نقره است، هنرمندی که تنها نماینده جامعه ارامنه ایران در میان ۳۰ قسمت تولیدشده این مجموعه به‌شمار می‌رود و سال‌ها کوشش خود را مصروف حفظ و تداوم شیوه حکاکی ارمنیان کرده است.

این تهیه‌کننده با اشاره به روند تولید این قسمت خاطرنشان کرد: قسمت «سارو» به نویسندگی و کارگردانی صحرا اسداللهی تولید شده است و از روز چهارشنبه پیگیر پخش آن بوده‌ام. روز گذشته نیز به‌صورت مستقیم با مدیران شبکه دو گفت‌وگو کردم، اما متاسفانه این قسمت پخش نشد و توضیح قابل قبولی نیز در این زمینه ارائه نشد.

سماواتی‌یار، عدم پخش این قسمت را از منظر صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس و پاسداشت تنوع فرهنگی کشور حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: حکاکی از هنرهای کهن و ریشه‌دار ایران است، هنری که با نقش‌آفرینی بر سطوحی چون سنگ، فلز و چوب، به اشیاء جلوه‌ای تازه می‌بخشد و ذوق، اندیشه و فرهنگ هنرمندان هر دوره تاریخی را بازتاب می‌دهد.

به گفته وی، در قسمت «سارو» سیر زندگی هنری استاد مگردچیان از نوجوانی تا استادی روایت می‌شود، هنرمندی که با تکیه بر آموخته‌های استادان پیشین و انتقال دانش و مهارت خود به هنرجویان، در مسیر پاسداشت این هنر و پرورش نسل تازه‌ای از هنرمندان گام برداشته و نمادی از پیوند حافظه تاریخی، سرمایه فرهنگی و همزیستی ادیان و اقوام در تمدن ایرانی به‌شمار می‌رود.

تهیه‌کننده «دست‌آفریده‌ها» در پایان ابراز امیدواری کرد که با تدبیر مدیران رسانه ملی، زمینه پخش این قسمت در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود تا روایت کوشش هنرمندی که عمر حرفه‌ای خود را وقف اعتلای هنری ملی و دینی کرده است، به مخاطبان عرضه شود.

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