۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی:

آموزش صنایع‌دستی در آذربایجان غربی با تمرکز بر توانمندسازی زنان و مددجویان در حال گسترش است

آموزش صنایع‌دستی در آذربایجان غربی با تمرکز بر توانمندسازی زنان و مددجویان در حال گسترش است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره کل، تمرکز بر توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق آموزش صنایع‌دستی است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، با اشاره به اهمیت توسعه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در راستای اشتغال‌زایی در استان اظهار کرد: در هفت ماهه امسال، ۵۵۰ نفر در شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس، نقده و اشنویه در رشته‌های متنوعی از جمله گلیم‌بافی، معرق و منبت‌کاری چوب، چرم‌دوزی، تراش سنگ‌های قیمتی، دوخت لباس‌های محلی اقوام، بافتنی‌های سنتی و سفالگری آموزش دیده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره کل، تمرکز بر توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق آموزش صنایع‌دستی است، افزود: در راستای تحقق این هدف، تفاهم‌نامه‌های اجرایی ارزشمندی با اداره‌کل زندان‌ها و اداره‌کل بهزیستی استان منعقد شده که براساس آن، دوره‌های آموزشی تخصصی در زندان‌های خوی، نقده، ارومیه و سلماس برگزار شده است.

او ادامه داد: این اقدام با هدف ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای مددجویان و زندانیان انجام می‌گیرد تا پس از اتمام دوران محکومیت، بتوانند با تکیه بر مهارت‌های کسب‌شده، به فعالیت اقتصادی در جامعه بازگردند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با ارائه آمار دقیق از ترکیب دانش‌آموختگان این دوره‌ها تصریح کرد: از میان ۵۵۰ نفر آموزش‌دیده، ۲۸۰ نفر از زنان و ۲۶۰ نفر از مردان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.

صفری خاطرنشان کرد: تمامی شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره‌های آموزشی و طی مراحل ارزیابی، موفق به دریافت گواهی‌های معتبر آموزشی می‌شوند که این گواهی‌ها، سند رسمی آن‌ها برای ورود به بازار کار و فعالیت در قالب کارگاه‌های هنری و صنایع‌دستی خواهد بود.

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کد خبر 1405081000686
سمیرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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