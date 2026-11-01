به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، با اشاره به اهمیت توسعه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در راستای اشتغال‌زایی در استان اظهار کرد: در هفت ماهه امسال، ۵۵۰ نفر در شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس، نقده و اشنویه در رشته‌های متنوعی از جمله گلیم‌بافی، معرق و منبت‌کاری چوب، چرم‌دوزی، تراش سنگ‌های قیمتی، دوخت لباس‌های محلی اقوام، بافتنی‌های سنتی و سفالگری آموزش دیده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره کل، تمرکز بر توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق آموزش صنایع‌دستی است، افزود: در راستای تحقق این هدف، تفاهم‌نامه‌های اجرایی ارزشمندی با اداره‌کل زندان‌ها و اداره‌کل بهزیستی استان منعقد شده که براساس آن، دوره‌های آموزشی تخصصی در زندان‌های خوی، نقده، ارومیه و سلماس برگزار شده است.

او ادامه داد: این اقدام با هدف ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای مددجویان و زندانیان انجام می‌گیرد تا پس از اتمام دوران محکومیت، بتوانند با تکیه بر مهارت‌های کسب‌شده، به فعالیت اقتصادی در جامعه بازگردند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با ارائه آمار دقیق از ترکیب دانش‌آموختگان این دوره‌ها تصریح کرد: از میان ۵۵۰ نفر آموزش‌دیده، ۲۸۰ نفر از زنان و ۲۶۰ نفر از مردان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.

صفری خاطرنشان کرد: تمامی شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره‌های آموزشی و طی مراحل ارزیابی، موفق به دریافت گواهی‌های معتبر آموزشی می‌شوند که این گواهی‌ها، سند رسمی آن‌ها برای ورود به بازار کار و فعالیت در قالب کارگاه‌های هنری و صنایع‌دستی خواهد بود.

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