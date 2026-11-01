به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت جباری در جریان بازدید از تالاب‌ها و دیدار با محیط‌بانان منطقه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مأموران اجرایی در حفاظت از این مناطق، بر استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بارش‌های مناسب روزهای اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری اظهار کرد: با توجه به تأکید مقام عالی استان بر لزوم آبگیری کامل تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه، ضروری است اقدامات لازم برای آبگیری حداکثری این تالاب‌ها انجام شود.

او ادامه داد: در این زمینه، هدایت و مدیریت رواناب‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم آب ورودی به تالاب‌ها داشته باشد.

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