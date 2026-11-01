۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶

تأکید بر آبگیری حداکثری تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه در نقده

تأکید بر آبگیری حداکثری تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه در نقده

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بر ضرورت تأمین حداکثری حق‌آبه تالاب‌های استان و تسریع در اجرای برنامه‌های احیای آن‌ها تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت جباری در جریان بازدید از تالاب‌ها و دیدار با محیط‌بانان منطقه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مأموران اجرایی در حفاظت از این مناطق، بر استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بارش‌های مناسب روزهای اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری اظهار کرد: با توجه به تأکید مقام عالی استان بر لزوم آبگیری کامل تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه، ضروری است اقدامات لازم برای آبگیری حداکثری این تالاب‌ها انجام شود.

او ادامه داد: در این زمینه، هدایت و مدیریت رواناب‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم آب ورودی به تالاب‌ها داشته باشد.

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کد خبر 1405081000687
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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