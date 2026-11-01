به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، «حصیر» با صدای هوتن شکیبا از تازه‌ترین کتاب‌های فیدیبو با همکاری رادیو گوشه تولید شده و شانزدهمین کتاب صوتی با صدای هوتن شکیبا است که در فیدیبو در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

نسخه مکتوب این کتاب پیش از این توسط انتشارات چشمه با ترجمه مارال دیداری و قلم مارکوس مالت منتشر شده است.

هوتن شکیبا پیش از این روایت آثاری همچون مجموعه کامل «بینوایان»، «آدم‌خواران»، «مغازه خودکشی»، «کتاب پسر»، «تنگنا»، «تت‌ها»، «بالاخره یک روزی قشنگ حرف می‌زنم»، «خاطرات یک آدم‌کش» و «سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار» را برعهده داشته است.

آخرین تجربه کتاب صوتی او پیش از این اثر، رمان «پدرکشی» نوشته املی نوتومب بود. «سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار» توسط نوین کتاب و سایر آثار با همکاری انتشارات چشمه و رادیو گوشه تولید شده‌اند.

«حصیر» روایتی از زندگی یک خانواده و مواجهه اعضای آن با فقدان، حسرت و پرسش‌هایی است که گاه تا پایان عمر بی‌پاسخ باقی می‌مانند. داستان با زبانی ساده و به دور از پیچیدگی‌های ادبی، برشی از زندگی خانواده‌ای را روایت می‌کند که تجربه‌هایشان می‌تواند برای مخاطبان در نقاط مختلف جهان آشنا باشد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«شاید برای هزارمین بار از پشت حصیر نگاهی می‌اندازد. آیا خوشبختی چراغ روشن هر خانه روبه‌رویی است؟ آیا فاصله او با خوشبختی فقط فاصله کوتاه میان دو خانه است؟»

این رمان با تمرکز بر حسرت انتخاب‌های گذشته و مقایسه زندگی خود با دیگران، مخاطب را با پرسشی درباره معنای خوشبختی و فاصله میان آنچه دارد و آنچه آرزو می‌کند، روبه‌رو می‌کند.

کتاب صوتی «حصیر» به‌صورت انحصاری از طریق سایت و اپلیکیشن فیدیبو به نشانی fidb.ir/ihr در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

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