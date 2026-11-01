توقف اتوبوس مسافربری و کشف ۱۱ دستگاه فلزیاب در استان زنجان/ دو متهم بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان روز یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان عملیات نظارتی و بازرسی‌های هوشمندانه یگان حفاظت، موفق شدند در یک اتوبوس مسافربری بین‌شهری، تعداد ۱۱ دستگاه فلزیاب را کشف کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در جریان بازرسی دقیق این خودرو، متوجه وجود تجهیزات غیرمجاز و مشکوک شده و پس از بررسی‌های لازم، ۱۱ دستگاه فلزیاب که برای عملیات‌های غیرقانونی حفاری و غارت آثار باستانی استفاده می‌شد، از اتوبوس توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

او با تأکید بر اهمیت نظارت بر مسیرهای تردد، تصریح کرد: در پی این کشف، دو نفر از مسافران اتوبوس که از مناطق غیربومی استان بودند، توسط نیروهای عملیاتی بازداشت شدند. این افراد در رابطه با حمل تجهیزات غیرمجاز جهت فعالیت‌های مخرب در سایت‌های تاریخی، تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

سرهنگ حبیبیان در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت استان زنجان با برخورد قاطع و هوشمندانه با هرگونه فعالیت غیرقانونی، از امنیت میراث فرهنگی و دارایی‌های باستانی استان محافظت می‌کند و همکاری با نیروهای انتظامی و پلیس برای پیشگیری از غارت آثار باستانی در بالاترین سطح قرار دارد.

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