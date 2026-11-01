به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه، اظهار کرد: دبیرخانه تاریخ شفاهی خراسان شمالی در راستای اجرای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی و با هدف صیانت از حافظه تاریخی استان ایجاد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در این باره گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت این دبیرخانه، بهره‌گیری از دانش و تجربیات متخصصان، پژوهشگران و افرادی است که اطلاعات ارزشمندی از پیشینه و تحولات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در اختیار دارند.

دیناری با تأکید بر اهمیت این ظرفیت‌ها افزود: تاریخ شفاهی این امکان را فراهم می‌کند که خاطرات و مشاهدات افراد آگاه، در قالب روایت‌هایی مستند گردآوری و برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان در آینده ذخیره شود.

او با اشاره به نقش راهبردی این دبیرخانه ادامه داد: تاریخ شفاهی تنها ناظر بر گذشته نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای یادگیری سازمانی و انتقال تجربه‌های مدیریتی تبدیل شود. گاهی یک روایت مستند از تجربه یک طرح، ارزشی فراتر از گزارش‌های اداری دارد؛ چرا که در دل خود، چالش‌ها و درس‌آموخته‌هایی را جای داده است که در اسناد رسمی کمتر دیده می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: ما معتقدیم آنچه امروز از تجربه‌های زیسته خود ثبت می‌کنیم، سرمایه دانشی نسل‌های آینده خواهد بود. حفظ میراث یک سرزمین تنها صیانت از آثار باستانی نیست، بلکه ثبت دانش و روایتی است که باید برای آینده حفظ شود.

دیناری همچنین تصریح کرد: در فعالیت‌های این دبیرخانه، حتماً از نظرات پیشکسوتان، صاحب‌نظران و تشکل‌های مردم‌نهاد جهت تقویت و پیشبرد اهداف دبیرخانه تاریخ شفاهی استان خراسان شمالی استفاده خواهد شد.

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