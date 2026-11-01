بر فراز صخره‌های سپید و در دل دشت سیرجان، قلعه‌سنگ همچون روایتی خاموش از شکوه شهری کهن، هنوز بر بلندای تاریخ ایستاده است؛ یادگار شهری که در سده‌های میانی دوران اسلامی، از مهم‌ترین کانون‌های سکونت و تمدن در دشت سیرجان به شمار می‌رفت. باروهای فروریخته، بقایای معماری و منبر سنگی ارزشمند با کتیبه‌ای به تاریخ ۷۸۹ هجری قمری، هر یک نشانی از روزگاران پرشکوه این محوطه تاریخی‌اند؛ جایی که سنگ‌ها حافظ خاطرات قرن‌ها زندگی، قدرت و فرهنگ شده‌اند؛ قلعه‌سنگ، تنها بازمانده‌ای از یک شهر تاریخی نیست، بلکه بخشی از حافظه تمدنی سیرجان و میراثی ارزشمند است که در سکوت صخره‌ها، شکوه گذشته را برای نسل‌های امروز روایت می‌کند.