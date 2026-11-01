انهدام باند حفاری غیرمجاز در دزفول/ پنج متهم با دستور قضائی دستگیر شدند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمد اسماعیلی روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: به‌دنبال سرکشی و پایش مستمر آثار تاریخی شهرستان دزفول و اقدامات اطلاعاتی و حفاظتی، یک گروه پنج‌نفره که به حفاری غیرمجاز اقدام می‌کردند، شناسایی شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: در جریان این عملیات، نیروهای پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی دزفول با همراهی کارشناس باستان‌شناسی، نماینده حقوقی اداره‌ میراث فرهنگی دزفول و مأموران انتظامی، پس از دریافت دستور قضائی و با رعایت ضوابط قانونی، به محل حضور افراد موردنظر مراجعه کردند که در نتیجه آن پنج نفر به اتهام حفاری غیرمجاز دستگیر شدند.

او با اشاره به همکاری مؤثر نیروی انتظامی در اجرای این عملیات بیان کرد: همه پنج متهم پس از دستگیری، با دستور مقام قضائی به زندان معرفی شدند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی در مراجع قضائی درحال پیگیری است.

سرهنگ اسماعیلی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان تصریح کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و فعالیت سودجویان در حوزه میراث‌فرهنگی از اولویت‌های یگان حفاظت است و پایش مستمر آثار تاریخی و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

او در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا با اقدام به‌موقع، از تخریب و آسیب به سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور جلوگیری شود.

انتهای پیام/