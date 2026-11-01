به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، روز یکشنبه دهم آبان و در سومین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت کارگاه‌های انتقال تجربه این رویداد سینمایی همچون روزهای قبل از ساعت ۱۴ در سالن شماره ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

بر این اساس از ساعت ۱۴ هادی مقدم‌دوست فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما و تلویزیون، کارگاه « فیلمنامه‌نویسی» را با محورهای «انتخاب سوژه برای اقتباس»، «ساخت تعلیق و نقطه اوج» و «تبدیل شخصیت ادبی به شخصیت سینمایی» برگزار می‌کند.

دانش اقباشاوی کارگردان سینمای کشورمان، کارگاه «کارگردانی» را با سرفصل های «میزانسن در صحنه‌های جنگ و درگیری»، «خلق تنش و اضطراب در صحنه‌های جنگ» و «ریتم و تعلیق در سینمای جنگ و ریتم» از ساعت ۱۶ در همین محل برگزار خواهد کرد.

سومین کارگاه تخصصی به « موسیقی فیلم» اختصاص دارد که مسعود سخاوت‌دوست آهنگساز سینمای ایران محورهایی همچون «ساخت تنش و تعلیق با موسیقی»، «موسیقی و لحظه‌های حماسی» و «سکوت، مهمترین نُت موسیقی فیلم» را در ساعت ۱۸ ارائه خواهد داد.

لازم به یادآوری است، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

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