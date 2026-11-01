جشنواره موسیقی نواحی، فرصتی برای پیوند رویدادهای فرهنگی با اقتصاد گردشگری کرمان

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، به ریاست سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با حضور امین فلاح مشاور و دستیار ویژه استاندار کرمان، محمد افشاری‌پور رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان، صمد قربان‌ژاد مدیر اجرایی جشنواره، مهدی ایرانمنش رئیس کمیته گردشگری دبیرخانه جشنواره و جمعی از روسا و نمایندگان جوامع و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی برگزار شد.

سیدمؤوید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این نشست با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری در رونق‌بخشی به صنعت گردشگری اظهار کرد: جشنواره‌ها و رویدادها زمانی می‌توانند بیشترین اثرگذاری را در توسعه گردشگری داشته باشند که زمینه بهره‌مندی فعالان و ذی‌نفعان این حوزه از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت هدفمند فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این زمینه افزود: لازم است دفاتر خدمات گردشگری با طراحی و ارائه بسته‌های متنوع سفر در ایام برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌مندی اقتصادی فعالان این بخش را فراهم کنند.

او تدوین و اعلام تقویم اجرایی جشنواره از سوی کمیته گردشگری دبیرخانه را یکی از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی منسجم دانست و گفت: با اعلام به‌موقع برنامه‌ها به فعالان گردشگری، امکان طراحی بسته‌های سفر متناسب با زمان و محل اجرای برنامه‌ها فراهم می‌شود، به‌ویژه اینکه با توجه به حضور گروه‌های شرکت‌کننده در شهرستان‌ها و اجرای آنها در اماکن تاریخی و گردشگری استان، می‌توان از این ظرفیت برای معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های کرمان استفاده کرد.

محسن‌نژاد همچنین بر ضرورت هم‌افزایی انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای گردشگری استان تاکید و تصریح کرد: بهره‌برداری حداکثری از فرصت برگزاری رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه جشنواره موسیقی نواحی ایران، نیازمند همکاری و مشارکت منسجم مجموعه فعالان این حوزه است تا زمینه توسعه گردشگری استان و ایجاد منافع اقتصادی پایدار فراهم شود.

لازم به ذکر است هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود، این رویداد فرهنگی و هنری با حضور گروه‌های موسیقی نواحی مختلف کشور، فرصت ارزشمندی برای معرفی تنوع فرهنگی و میراث موسیقایی ایران و همچنین ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان فراهم می‌کند.

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