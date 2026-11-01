۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تاکید کرد؛

جشنواره موسیقی نواحی، فرصتی برای پیوند رویدادهای فرهنگی با اقتصاد گردشگری کرمان

جشنواره موسیقی نواحی، فرصتی برای پیوند رویدادهای فرهنگی با اقتصاد گردشگری کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری برای توسعه گردشگری گفت: برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان و ایجاد زمینه انتفاع فعالان این حوزه است.

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، به ریاست سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با حضور امین فلاح مشاور و دستیار ویژه استاندار کرمان، محمد افشاری‌پور رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان، صمد قربان‌ژاد مدیر اجرایی جشنواره، مهدی ایرانمنش رئیس کمیته گردشگری دبیرخانه جشنواره و جمعی از روسا و نمایندگان جوامع و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی برگزار شد.

سیدمؤوید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این نشست با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری در رونق‌بخشی به صنعت گردشگری اظهار کرد: جشنواره‌ها و رویدادها زمانی می‌توانند بیشترین اثرگذاری را در توسعه گردشگری داشته باشند که زمینه بهره‌مندی فعالان و ذی‌نفعان این حوزه از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت هدفمند فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این زمینه افزود: لازم است دفاتر خدمات گردشگری با طراحی و ارائه بسته‌های متنوع سفر در ایام برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌مندی اقتصادی فعالان این بخش را فراهم کنند.

او تدوین و اعلام تقویم اجرایی جشنواره از سوی کمیته گردشگری دبیرخانه را یکی از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی منسجم دانست و گفت: با اعلام به‌موقع برنامه‌ها به فعالان گردشگری، امکان طراحی بسته‌های سفر متناسب با زمان و محل اجرای برنامه‌ها فراهم می‌شود، به‌ویژه اینکه با توجه به حضور گروه‌های شرکت‌کننده در شهرستان‌ها و اجرای آنها در اماکن تاریخی و گردشگری استان، می‌توان از این ظرفیت برای معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های کرمان استفاده کرد.

محسن‌نژاد همچنین بر ضرورت هم‌افزایی انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای گردشگری استان تاکید و تصریح کرد: بهره‌برداری حداکثری از فرصت برگزاری رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه جشنواره موسیقی نواحی ایران، نیازمند همکاری و مشارکت منسجم مجموعه فعالان این حوزه است تا زمینه توسعه گردشگری استان و ایجاد منافع اقتصادی پایدار فراهم شود.

لازم به ذکر است هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود، این رویداد فرهنگی و هنری با حضور گروه‌های موسیقی نواحی مختلف کشور، فرصت ارزشمندی برای معرفی تنوع فرهنگی و میراث موسیقایی ایران و همچنین ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000701
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha