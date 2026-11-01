به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «موی گرگ» که از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است در نخستین حضور بین‌المللی خود به جشنواره بریکس پلاس در شهر سن‌پترزبورگ روسیه راه یافته است. این جشنواره میزبان فیلم‌های هنری، ملی و بینافرهنگی کشورهای عضو بریکس در بخش‌های رقابتی و نمایش‌های ویژه است.

این جشنواره با هدف تبادل فرهنگی، حمایت از فیلمسازان نوظهور و تقویت همکاری‌های سینمایی میان کشورهای عضو بریکس برگزار می‌شود.

پخش بین‌المللی فیلم «موی گرگ» بر عهده معاونت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی است.

داستان این فیلم درباره پسر نوجوانی به نام آشو در روستایی دورافتاده است که تصمیم می‌گیرد دختر دو ساله‌ای به نام اسما را به روستایی دورتر ببرد تا قدمش را مبارک کند. در طول این مسیر، اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد و آشو ناچار می‌شود میان بازگرداندن اسما به روستا و نیاز خود، یکی را انتخاب کند.

محمدرضا عالیور، اسما عالیور، یوسف بختیاری، حمیدرضا غیبی، مینا صالحی، سمیرا پرویزی، شقایق غیبی، ارسلان مهری بابادی، سولماز منصوری، یوسف مهری بابادی، لیلا غیبی، محمد مهری بابادی، محمد نجفی، پویا عاقلی‌زاده، محمدحسین ابراهیمی و داریوش صالحیان در فیلم «موی گرگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

جشنواره بین‌المللی بریکس پلاس از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه (۳۰ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶) در سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود.

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