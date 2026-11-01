به گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیده رخشانی روز یک‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش تخصصی صنعتگران، بهبود فرآیندهای تولید و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی اقتصاد هنر و توسعه بازار صنایع‌دستی در شهرستان زاهدان افزود: آشنایی صنعتگران با مفاهیم اقتصادی، شناخت ظرفیت‌های بازار و تبیین نقش اقتصاد در رونق فعالیت‌های صنایع‌دستی از مهم‌ترین محورهای این دوره بود. همچنین شرکت‌کنندگان ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود، به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای کاربردی برای توسعه بازار، افزایش ارزش اقتصادی محصولات و بهبود روند عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی پرداختند.

او ادامه داد: هم‌زمان، دوره آموزشی رفع چالش‌های فرآوری و تولید محصولات سفال سنتی در شهرستان سیب‌وسوران برگزار شد که در آن، مسائل و موانع مؤثر بر فرآیند تولید و دستیابی به محصولات باکیفیت مورد بررسی قرار گرفت.

رخشانی تصریح کرد: در این کارگاه، مشکلات فنی و اجرایی پیش روی تولیدکنندگان سفال سنتی شناسایی و درباره راهکارهای مناسب برای رفع موانع تولید، بهبود فرآیندهای فرآوری و ارتقای کیفیت محصولات با صنعتگران فعال این حوزه تبادل نظر شد.

او با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی در توسعه صنایع‌دستی استان بیان کرد: توانمندسازی شاغلان این حوزه، انتقال دانش کاربردی، رفع موانع تولید و آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی و بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش توان رقابتی صنعتگران و رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی کمک کند.

معاون صنایع‌دستی استان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای فعالان صنایع‌دستی، زمینه‌ساز تقویت مهارت‌های تخصصی، حمایت از تولید باکیفیت و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی و هنری سیستان‌ و بلوچستان خواهد بود.

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