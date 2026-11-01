۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

برگزاری سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک/ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری طبیعت‌محور

برگزاری سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک/ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری طبیعت‌محور

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از برگزاری سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت، با هدف معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تجهیزات مرتبط با سفر، طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز یکشنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه سفر، کمپینگ و تجهیزات طبیعت‌گردی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، آشنایی علاقه‌مندان با امکانات و فناوری‌های نوین سفر و توسعه فرهنگ گردشگری مسئولانه است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت، بستری برای گردهمایی فعالان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان تجهیزات و علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه، توسعه تعاملات تخصصی و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: توسعه گردشگری طبیعت‌محور و ماجراجویانه، در کنار معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

مرزبان در پایان از فعالان حوزه گردشگری، علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی، ورزش‌های ماجراجویانه و عموم شهروندان دعوت کرد از سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت که از دوشنبه ۱۱ لغایت جمعه ۱۵ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اراک برگزار می‌شود، بازدید کنند.
 

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کد خبر 1405081000704
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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