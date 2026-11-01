به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف ارتقای شرایط ایمنی و حرفه‌ای و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری از اشیا و آثار تاریخی، مخزن امن جدید در موزه باستان‌شناسی اردبیل ایجاد می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: پروژه ایجاد مخزن امن نگهداری اشیا و آثار تاریخی با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به پایان برسد.

او تاکید کرد: موزه باستان‌شناسی اردبیل در کنار مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه چینی خانه این مجموعه، آثار و اشیای تاریخی ارزشمندی را در دل خود جای داده است و توسعه مخزن امن در این مجموعه اقدامی در راستای حفاظت و صیانت هرچه بهتر از آثار موجود است.

جباری ادامه داد: ایجاد مخزن امن همزمان با سایر اقدامات ساماندهی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و از محل اعتبار ۱۴۱ میلیون تومانی جذب شده برای این مجموعه در حال انجام است.

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