به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در جلسه‌ای که با حضور رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و راهنمایان و فعالان گردشگری برگزار شد، گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت فرهنگ بومی و محلی و همچنین معرفی شاخص ها و جاذبه های گردشگری است که موجب ارتباط فعال بخش دولتی و خصوصی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با بیان اینکه با همکاری آموزش و پرورش در هر مدرسه دو معلم و چند دانش آموز علاقمند انتخاب و در دوره‌های آموزش گردشگری شرکت می‌کنند عنوان کرد با مشارکت راهنمایان گردشگری تورهای تجربه‌گرا، مسئولانه و تور تخصصی دانش آموزان و خانواده برگزار می‌شود.

قادری با تاکید بر اینکه این فعالیت‌ها سهم به سزایی در نشاط اجتماعی دارد، افزود: رویدادهای مشترک با آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.

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