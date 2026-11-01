۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۹

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ساری

طرح سفیران گردشگری با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود

طرح سفیران گردشگری با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری گفت: طرح سفیران گردشگری با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در جلسه‌ای که با حضور رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و راهنمایان و فعالان گردشگری برگزار شد، گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت فرهنگ بومی و محلی و همچنین معرفی شاخص ها و جاذبه های گردشگری است که موجب ارتباط فعال بخش دولتی و خصوصی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با بیان اینکه با همکاری آموزش و پرورش در هر مدرسه دو معلم و چند دانش آموز علاقمند انتخاب و در دوره‌های آموزش گردشگری شرکت می‌کنند عنوان کرد با مشارکت راهنمایان گردشگری تورهای تجربه‌گرا، مسئولانه و تور تخصصی دانش آموزان و خانواده برگزار می‌شود.

قادری با تاکید بر اینکه این فعالیت‌ها سهم به سزایی در نشاط اجتماعی دارد، افزود: رویدادهای مشترک با آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000706
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha