به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به برگزاری نشست شورای معاونان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در مدیریت این مجموعه، شناسایی و پیگیری مسائل و مشکلاتی است که هم در بخش‌های مختلف اداره‌کل و هم در مجموعه فعالان بخش خصوصی حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد؛ چراکه معتقدیم توسعه این حوزه‌ها بدون رفع موانع پیش‌روی فعالان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: در همین راستا، مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه‌ها که پیش‌تر در جریان حضور معاون سیاسی استاندار البرز در اداره‌کل مطرح و ثبت شده بود، در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط که روز گذشته، نهم آبان، در دفتر معاون سیاسی استاندار برگزار شد، مورد پیگیری قرار گرفت. در این نشست تلاش شد مسائل مطرح‌شده با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها راهکارهای اجرایی پیش‌بینی شود.

او یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست را مشکل گازرسانی به واحدهای گردشگری مستقر در محور جاده چالوس عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای گردشگری فعال در این محور با مشکلاتی در زمینه تأمین زیرساخت گاز مواجه هستند و رفع این مسئله می‌تواند در بهبود شرایط فعالیت این مجموعه‌ها و استمرار خدمات‌رسانی آن‌ها مؤثر باشد.

این مسئول توضیح داد: برای پیگیری دقیق‌تر این موضوع مقرر شد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اطلاعات واحدهای گردشگری تحت پوشش خود را به همراه تعداد نیروهای بیمه‌شده هر مجموعه احصا و در اختیار دفتر معاون سیاسی استاندار قرار دهد تا موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال شود. در این جلسه معاون دادستان و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند و مقرر شد با تکمیل اطلاعات و بررسی ابعاد موضوع، در نشست آینده به‌صورت مفصل‌تر برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به مشکلات برخی آژانس‌های مسافرتی در مسیر دریافت تسهیلات نیز اظهار کرد: موضوع حمایت مالی از فعالان گردشگری و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود. برخی از آژانس‌های مسافرتی در فرآیند دریافت تسهیلات با موانعی مواجه شده‌اند که لازم است این مسائل به‌صورت موردی بررسی شود.

او تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد فهرست آژانس‌های متقاضی به همراه تعداد نیروهای شاغل در آن‌ها تهیه و برای طرح در جلسات رفع موانع، مکاتبات لازم انجام شود تا با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، مشکلات موجود بررسی و زمینه استفاده این مجموعه‌ها از تسهیلات فراهم شود.

زینالی با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی باید در کنار پیگیری مسائل اجرایی و اداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی فعالیت و پویایی حوزه گردشگری و صنایع‌دستی است و هرگونه مانع در مسیر فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند بر روند ارائه خدمات و اشتغال‌زایی آن‌ها تأثیر بگذارد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم با تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشکلات فعالان این بخش را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

این مسئول در ادامه با تشریح دیگر محورهای نشست شورای معاونان اداره‌کل اظهار کرد: در این جلسه که با حضور معاونان و رؤسای ادارات شهرستانی برگزار شد، موضوعات مرتبط با عملکرد مجموعه، نحوه ارائه خدمات به مردم، رسیدگی به درخواست‌های ارباب‌رجوع و ارتقای رضایتمندی آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او گفت: با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، ضروری است مجموعه اداره‌کل با هماهنگی و آمادگی بیشتری فعالیت کند و اجازه ندهیم مسائل و شرایط موجود خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. بر همین اساس، بر ضرورت پیگیری امور جاری، پاسخگویی مناسب به مراجعان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آنان تأکید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین از پیشرفت بیش از ۷۲ درصدی تعهدات این اداره‌کل در سامانه رصد خبر داد و گفت: در حوزه ثبت و تحقق تعهدات اشتغال، تاکنون بیش از ۷۲ درصد برنامه تعیین‌شده محقق شده است و با توجه به روند موجود، تلاش می‌کنیم پیش از پایان سال به تعهدات صددرصدی خود دست پیدا کنیم.

زینالی افزود: تحقق کامل تعهدات اشتغال پیش از موعد مقرر، یکی از موضوعاتی است که به‌صورت مستمر دنبال می‌کنیم و در این مسیر، علاوه بر پیگیری عملکرد مجموعه‌های مرتبط، تلاش خواهیم کرد موانع احتمالی پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را نیز برطرف کنیم.

این مسئول با اشاره به ضرورت تعامل با شبکه بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری اظهار کرد: تعدادی از متقاضیان دریافت تسهیلات همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که مقرر شد با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌های عامل، مسائل این واحدها به‌صورت مشخص مطرح و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

زینالی با اشاره به بررسی موضوع پدافند غیرعامل در نشست شورای معاونان خاطرنشان کرد: در این جلسه دستورالعمل‌ها و الزامات مرتبط با شرایط جنگی و نحوه عملکرد دستگاه در چنین شرایطی مرور شد و آمادگی بخش‌های مختلف اداره‌کل برای تداوم ارائه خدمات مورد تأکید قرار گرفت.

او تصریح کرد: مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز آمادگی دارد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت میراث فرهنگی و استانداری، وظایف خود را با هماهنگی کامل دنبال کند و در هر شرایطی زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم و رسیدگی به امور مراجعان را فراهم آورد.

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