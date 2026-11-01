به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست فرصتی برای گفت‌وگو و تبادل دیدگاه‌های علمی درباره پیشینه نام دریای کاسپی، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن و جایگاه این نام در مطالعات تاریخی و منطقه‌ای است. همچنین، دیدگاه‌های تخصصی درباره ابعاد مختلف موضوع و ضرورت توجه به اسناد و شواهد تاریخی در شناخت میراث مشترک منطقه مطرح خواهد شد.

در این برنامه، جمعی از پژوهشگران و کارشناسان، از جمله متخصصان حوزه میراث فرهنگی، تاریخ و حقوق بین‌الملل، به ارائه دیدگاه‌ها و یافته‌های خود می‌پردازند تا زمینه‌ای برای هم‌اندیشی علمی و بررسی دقیق‌تر این موضوع فراهم شود.

نشست هم‌اندیشی درباره نامگذاری دریای کاسپی روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان همچنین می‌توانند این برنامه را به‌صورت آنلاین از طریق نشانی زیر دنبال کنند:

https://skyroom.online/ch/richt/dtp

انتهای پیام/