۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷

تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در خراسان جنوبی تشکیل می‌شود/ هنرمندان صنایع‌دستی در مسیر مدیریت امور حرفه‌ای

تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در خراسان جنوبی تشکیل می‌شود/ هنرمندان صنایع‌دستی در مسیر مدیریت امور حرفه‌ای

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از آغاز فرایند تشکیل نخستین تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: این تشکل با هدف تقویت جایگاه هنرمندان و صنعتگران، پیگیری مطالبات صنفی و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات اجرایی به بدنه حرفه‌ای صنایع‌دستی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نخستین نشست کارگروه استانی ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی اظهار کرد: در اجرای ابلاغ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نخستین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط استان برگزار شد و ابعاد راهبردی، شرح وظایف و مراحل اجرایی تشکیل این تشکل مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: نمایندگان استانداری، ادارات‌کل صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان در این نشست حضور داشتند و درباره چگونگی آغاز فعالیت کارگروه و سازوکارهای اجرایی تشکیل تشکل حرفه‌ای تبادل نظر کردند.

او با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر هنرمندان در فرایند شکل‌گیری این تشکل گفت: معرفی هیئت مؤسس، فراخوان و ثبت‌نام متقاضیان، عضوگیری از میان هنرمندان و صنعتگران و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در انجام امور غیرحاکمیتی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

برآبادی با بیان اینکه فعالان صنایع‌دستی باید در سامان‌دهی و مدیریت امور حرفه‌ای خود نقش اصلی را بر عهده داشته باشند، تصریح کرد: تشکیل این تشکل فرصتی است تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند با برخورداری از یک ساختار مستقل و توانمند، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود مشارکت کنند و مطالبات صنفی و حرفه‌ای‌شان را منسجم‌تر پیگیری کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، هدف از تشکیل این تشکل را ایجاد یک ساختار تخصصی در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی برای واگذاری تدریجی بخشی از امور اجرایی به جامعه حرفه‌ای صنایع‌دستی دانست و افزود: بر این اساس، بخشی از مسئولیت‌هایی که تاکنون توسط دولت انجام می‌شده است، می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات به فعالان و تشکل‌های تخصصی این حوزه واگذار شود.

او صدور مجوز پروانه فعالیت انفرادی و تولید کارگاهی، شناسایی خانه‌های صنایع‌دستی، برگزاری رویدادهای تخصصی، صدور شناسنامه محصولات و آثار فاخر و سامان‌دهی بخشی از امور مربوط به حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را از جمله ظرفیت‌های قابل واگذاری برشمرد.

برآبادی ادامه داد: همچنین بخشی از امور مرتبط با مجوز فروشگاه‌های صنایع‌دستی، کارشناسی‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌ها و حراج‌های صنایع‌دستی نیز می‌تواند در چارچوب مشخص به این تشکل سپرده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تنوع و پیشینه هنرهای سنتی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و برخورداری از عناوین و افتخاراتی همچون روستای جهانی توبافی خراشاد، شهر ملی مله‌بافی خوسف و روستای ملی تراش سنگ‌های قیمتی خور، نشان‌دهنده جایگاه و غنای هنرهای بومی این منطقه است.

او افزود: رشته‌های فعال صنایع‌دستی استان هرکدام از ظرفیت‌های قابل توجهی برای اشتغال‌زایی، تولید ارزش افزوده و حضور در بازارهای داخلی و خارجی برخوردارند و همین موضوع ضرورت توجه به حفظ مهارت‌های بومی، ارتقای کیفیت تولید، نوآوری در طراحی و توسعه بازار فروش محصولات را دوچندان می‌کند.

برآبادی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از چنین ظرفیت‌هایی نیازمند هم‌افزایی میان هنرمندان، ایجاد ارتباط مؤثرتر میان تولید و بازار و فراهم‌کردن زمینه حضور منسجم‌تر صنعتگران در عرصه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند در تحقق آن نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی، تشکیل تشکلی مستقل، حرفه‌ای و توانمند است که بتواند از حقوق و مطالبات هنرمندان و صنعتگران دفاع کند و در مسیر توسعه صنایع‌دستی استان نقش‌آفرین باشد. تحقق این هدف نیز به مشارکت فعالان این حوزه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مراحل قانونی تشکیل تشکل نیاز دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000717
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha