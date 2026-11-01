به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نخستین نشست کارگروه استانی ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی اظهار کرد: در اجرای ابلاغ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نخستین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط استان برگزار شد و ابعاد راهبردی، شرح وظایف و مراحل اجرایی تشکیل این تشکل مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: نمایندگان استانداری، ادارات‌کل صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان در این نشست حضور داشتند و درباره چگونگی آغاز فعالیت کارگروه و سازوکارهای اجرایی تشکیل تشکل حرفه‌ای تبادل نظر کردند.

او با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر هنرمندان در فرایند شکل‌گیری این تشکل گفت: معرفی هیئت مؤسس، فراخوان و ثبت‌نام متقاضیان، عضوگیری از میان هنرمندان و صنعتگران و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در انجام امور غیرحاکمیتی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

برآبادی با بیان اینکه فعالان صنایع‌دستی باید در سامان‌دهی و مدیریت امور حرفه‌ای خود نقش اصلی را بر عهده داشته باشند، تصریح کرد: تشکیل این تشکل فرصتی است تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند با برخورداری از یک ساختار مستقل و توانمند، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود مشارکت کنند و مطالبات صنفی و حرفه‌ای‌شان را منسجم‌تر پیگیری کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، هدف از تشکیل این تشکل را ایجاد یک ساختار تخصصی در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی برای واگذاری تدریجی بخشی از امور اجرایی به جامعه حرفه‌ای صنایع‌دستی دانست و افزود: بر این اساس، بخشی از مسئولیت‌هایی که تاکنون توسط دولت انجام می‌شده است، می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات به فعالان و تشکل‌های تخصصی این حوزه واگذار شود.

او صدور مجوز پروانه فعالیت انفرادی و تولید کارگاهی، شناسایی خانه‌های صنایع‌دستی، برگزاری رویدادهای تخصصی، صدور شناسنامه محصولات و آثار فاخر و سامان‌دهی بخشی از امور مربوط به حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را از جمله ظرفیت‌های قابل واگذاری برشمرد.

برآبادی ادامه داد: همچنین بخشی از امور مرتبط با مجوز فروشگاه‌های صنایع‌دستی، کارشناسی‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌ها و حراج‌های صنایع‌دستی نیز می‌تواند در چارچوب مشخص به این تشکل سپرده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تنوع و پیشینه هنرهای سنتی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و برخورداری از عناوین و افتخاراتی همچون روستای جهانی توبافی خراشاد، شهر ملی مله‌بافی خوسف و روستای ملی تراش سنگ‌های قیمتی خور، نشان‌دهنده جایگاه و غنای هنرهای بومی این منطقه است.

او افزود: رشته‌های فعال صنایع‌دستی استان هرکدام از ظرفیت‌های قابل توجهی برای اشتغال‌زایی، تولید ارزش افزوده و حضور در بازارهای داخلی و خارجی برخوردارند و همین موضوع ضرورت توجه به حفظ مهارت‌های بومی، ارتقای کیفیت تولید، نوآوری در طراحی و توسعه بازار فروش محصولات را دوچندان می‌کند.

برآبادی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از چنین ظرفیت‌هایی نیازمند هم‌افزایی میان هنرمندان، ایجاد ارتباط مؤثرتر میان تولید و بازار و فراهم‌کردن زمینه حضور منسجم‌تر صنعتگران در عرصه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند در تحقق آن نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی، تشکیل تشکلی مستقل، حرفه‌ای و توانمند است که بتواند از حقوق و مطالبات هنرمندان و صنعتگران دفاع کند و در مسیر توسعه صنایع‌دستی استان نقش‌آفرین باشد. تحقق این هدف نیز به مشارکت فعالان این حوزه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مراحل قانونی تشکیل تشکل نیاز دارد.

انتهای پیام/