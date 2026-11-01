۲ دستگاه فلزیاب در اسدآباد کشف و ضبط شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران اکبری شایگان یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، افزود: در همین راستا ماموران انتظامی به محل اعزام شده و در جریان بررسی‌های انجام‌شده دو دستگاه را در منزل یکی از اهالی روستا کشف کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد ادامه داد: با بررسی دستگاه‌های مکشوفه، مشخص شد تجهیزات مذکور از نوع فلزیاب بوده و قابلیت استفاده در راستای جست‌وجو و دستیابی به اموال و آثار تاریخی و فرهنگی را دارند.

او اضافه کرد: پس از هماهنگی با قاضی پرونده، دو دستگاه فلزیاب توقیف و ضبط شد تا مطابق ضوابط قانونی و در جریان رسیدگی قضایی، تعیین تکلیف شوند. همچنین دو نفر از متهمان این پرونده به مراجع قضایی معرفی شده و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اسدآباد نیز در راستای صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، اقدام به طرح شکایت قانونی کرده است.

اکبری شایگان ضمن قدردانی از همکاری و اقدام مسئولانه جناب سروان میرزایی رییس پاسگاه انتظامی جنت‌آباد و عوامل خدوم این مجموعه، بر اهمیت تعامل و همکاری مستمر نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی با یگان حفاظت میراث فرهنگی در پیشگیری و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و هرگونه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی تاکید کرد.

او تصریح کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است و مقابله با سودجویان و متخلفان این حوزه، مستلزم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و آحاد جامعه خواهد بود.

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