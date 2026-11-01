محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، در خصوص مدیریت مصرف انرژی و سوخت در هتل‌ها با توجه به شرایط سرمای زمستان و بخشنامه‌های مربوط به محدودیت انرژی، دستورالعمل‌های اجرایی برای کاهش مصرف را تشریح کرد.

تجمیع طبقات؛ راهکار کاهش مصرف در زمان اشغال پایین

فرخ‌مهر با اشاره به پایین بودن ضریب اشغال هتل‌ها در این مقطع از سال، راهکار تجمیع طبقات را یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مدیریت مصرف سوخت دانست.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل سرد، ممکن است برخی طبقات هتل خالی باشند، مدیریت هوشمند به این معناست که نباید تمام طبقات را برای تعداد محدودی مهمان فعال نگه داشت. پیشنهاد می‌شود با مدیریت دقیق اتاق‌ها و تجمیع مهمانان در طبقات مشخص، از فعال ماندن سیستم‌های گرمایشی در طبقات خالی جلوگیری شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون استان تهران افزود: حتی اگر در برخی موارد نیاز باشد به دلیل مدیریت مصرف، اتاق‌های دو تخته را در قالب سوئیت ارائه داد یا از نظر ظرفیت اتاق‌ها مدیریت کرد، این اقدام برای جلوگیری از هدررفت انرژی در طبقات خالی کاملاً توجیه‌پذیر است.

مدیریت مصرف در آشپزخانه‌ها و تجهیزات پخت‌وپز

فرخ‌مهر با اشاره به نقش حیاتی آشپزخانه‌ها در مصرف گاز، بر ضرورت تمرکز فعالیت‌ها در بخش رستوران‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت پایین بودن ضریب اشغال، لازم است فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها نیز مدیریت شود. به جای باز نگه داشتن چندین آشپزخانه، بهتر است فعالیت‌ها در تعداد محدودی از رستوران‌ها متمرکز شود تا از هدررفت سوخت جلوگیری شود.

تاکید بر استانداردسازی تجهیزات و جلوگیری از تلفات انرژی

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون استان تهران همچنین به ضرورت آموزش مدیران تاسیسات و مسئولان آشپزخانه اشاره کرد و افزود: باید دقت ویژه‌ای در مدیریت شعله‌ها و تجهیزات گازسوز انجام شود. همچنین سرویس‌دهی دوره‌ای و استاندارد مشعل‌های گازی برای جلوگیری از خام‌سوزی و اتلاف انرژی، از الزامات حیاتی در این فصل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس جلسات آموزشی اخیر با حضور متخصصان شرکت گاز، تلاش ما بر این است که با فرهنگ‌سازی میان مدیران و کارکنان، مصرف سوخت را در سطح بهینه‌ترین حالت ممکن نگه داریم تا با چالش‌های ناشی از کمبود انرژی در این فصل مواجه نشویم.

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