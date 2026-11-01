ضرورت حفاظت از سرای کرمانشاهی ملایر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی یکشنبه ۱۰ آبان، اظهار کرد: در بازدید از سرای تاریخی کرمانشاهی، وضعیت موجود جداره بنا مورد بررسی قرار گرفت و درباره چگونگی اجرای عملیات ساماندهی، نحوه مداخله و رعایت اصول فنی و ضوابط حفاظتی بحث و تبادل نظر شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر، با تأکید بر اهمیت حفاظت از بافت تاریخی و ارزش‌های معماری بومی، اظهار کرد: جداره‌های سنتی و فضاهای تاریخی بخشی از هویت بصری و فرهنگی شهر هستند و حفاظت از آن‌ها نباید صرفا به زیباسازی ظاهری محدود شود، بلکه لازم است هرگونه اقدام مرمتی و ساماندهی با شناخت ارزش‌های تاریخی، رعایت اصول مرمت و استفاده از روش‌های صحیح و متناسب با اصالت بنا انجام شود.

او افزود: نگهداری مستمر از بناهای تاریخی و جداره‌های سنتی، علاوه بر صیانت از هویت معماری شهر، در ارتقای کیفیت منظر شهری و تقویت جذابیت‌های گردشگری نیز نقش مؤثری دارد. از این رو، تعامل و همکاری شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی در اجرای اقدامات اصولی و کارشناسی‌ شده، ضرورتی مهم برای حفظ این سرمایه‌های ارزشمند شهری است.

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