محسن باستانی مجاوری سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی حکم کامبیز قلی‌زاده، محسن باستانی مجاوری به سمت سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران منصوب شد.

در این حکم همچنین بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، اجرای مأموریت‌های محوله و اهتمام به سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت و هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران تأکید شده است.

درمتن حکم چنین آمده است:

انتظار است با اتکال به خداوند متعال، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و نصب‌العین قرار دادن سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت و هیئت‌مدیره محترم شرکت توسعه گردشگری ایران، در انجام مأموریت‌های محوله اهتمام شایسته و کافی را معمول نمایید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای این مسئولیت خطیر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

کامبیز قلی‌زاده

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت توسعه گردشگری ایران (سهامی خاص)

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