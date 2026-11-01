۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳

محسن باستانی مجاوری سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران شد

محسن باستانی مجاوری سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران شد

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، محسن باستانی مجاوری به‌عنوان سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی حکم کامبیز قلی‌زاده، محسن باستانی مجاوری به سمت سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران منصوب شد.

 در این حکم همچنین بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، اجرای مأموریت‌های محوله و اهتمام به سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت و هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران تأکید شده است.

درمتن حکم چنین آمده است:

انتظار است با اتکال به خداوند متعال، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و نصب‌العین قرار دادن سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت و هیئت‌مدیره محترم شرکت توسعه گردشگری ایران، در انجام مأموریت‌های محوله اهتمام شایسته و کافی را معمول نمایید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای این مسئولیت خطیر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

کامبیز قلی‌زاده

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت توسعه گردشگری ایران (سهامی خاص)

انتهای پیام/

کد خبر 1405081000722
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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