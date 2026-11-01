به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، خبرنگاران، منتقدان و نمایندگان رسانه‌ها که تمایل دارند آثار راه یافته به بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» را ببینند، می‌توانند برای ثبت‌نام با ورود به پرتال جشنواره به نشانی panel.irandocfest.ir درخواست خود را ثبت کنند.

فرآیند ثبت نام از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه آغاز می‌شود و ۱۰ روز تا پایان پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد. تماشای فیلم‌ها در خانه جشنواره برای ثبت‌نام شدگان رسانه‌ها رایگان است.

در صورت موفق بودن فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه جشنواره، پیامک تایید دریافت ثبت نام برای کاربر ارسال خواهد شد و تاییدیه نهایی، پس از بررسی به صورت پیامک اعلام می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

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