عبدالحمید حرمتی، رئیس جامعه هتلداران استان خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تغییرات اساسنامه جدید تشکل‌های گردشگری، الحاق تشکل‌های مناطق آزاد به ساختار تشکل‌های استانی را اقدامی در راستای تقویت هماهنگی صنفی، تبادل اطلاعات و مدیریت یکپارچه ظرفیت‌های گردشگری دانست.

حرمتی با تشریح ابعاد اساسنامه جدید تشکل‌های گردشگری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات این اساسنامه، قرار گرفتن تشکل‌های گردشگری مناطق آزاد در ساختار استانی است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از ناهماهنگی‌های گذشته میان تشکل‌های صنفی را برطرف کند.

وی افزود: در گذشته، فعالیت مستقل تشکل‌ها در برخی مناطق آزاد موجب می‌شد هماهنگی لازم با تشکل‌های مادر در استان‌ها شکل نگیرد. این مسئله به‌ویژه در ایام پرتردد سال مانند تعطیلات نوروز، مشکلاتی در تبادل اطلاعات، برنامه‌ریزی سفر و مدیریت ظرفیت‌های اقامتی ایجاد می‌کرد.

رئیس جامعه هتلداران خوزستان با اشاره به تجربه این استان و منطقه آزاد اروند بیان کرد: جدا بودن تشکل‌های هتل‌داری آبادان و خرمشهر از ساختار استانی، هماهنگی میان هتلداران را دشوار کرده بود؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات کافی درباره ظرفیت تخت‌های اقامتی، میزان ورود مسافران و جابه‌جایی گردشگران میان مرکز استان و منطقه آزاد در اختیار تشکل‌ها قرار نمی‌گرفت.

حرمتی ادامه داد: این ناهماهنگی در برنامه‌ریزی نمایشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، استانداردسازی تأسیسات گردشگری و مدیریت سفرهای نوروزی نیز تأثیرگذار بود. اکنون با قرار گرفتن تشکل‌های مناطق آزاد در ساختار استانی، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های گردشگری فراهم می‌شود.

وی با اشاره به استثناهای پیش‌بینی‌شده در اساسنامه جدید برای مناطق آزاد کیش و قشم گفت: یکپارچگی تشکل‌ها در سایر مناطق آزاد می‌تواند به تقویت ساختار صنفی، افزایش هماهنگی و ارتقای توان اجرایی برنامه‌های گردشگری کمک کند.

امکان تطبیق اساسنامه با شرایط استان‌ها

رئیس جامعه هتلداران خوزستان با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات و تفاوت‌های استانی تصریح کرد: یکپارچگی تشکل‌ها به معنای نادیده گرفتن شرایط خاص استان‌ها نیست و استان‌ها می‌توانند در صورت وجود ضرورت‌های جغرافیایی، فرهنگی یا اقتصادی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح برخی بندهای اساسنامه ارائه کنند.

او افزود: البته پیشنهادهای اصلاحی نباید با مصوبات هیئت وزیران و شیوه‌نامه‌های ابلاغی مغایرت داشته باشند و لازم است همراه با دلایل و مستندات، از مسیر قانونی بررسی و تصویب شوند.

حرمتی با قدردانی از مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دست‌اندرکاران تدوین این ساختار اظهار کرد: اجرای چنین برنامه‌ای سال‌ها مطرح بود، اما اکنون زمینه شکل‌گیری ساختاری منسجم‌تر برای فعالیت تشکل‌های گردشگری فراهم شده است. جامعه هتلداران خوزستان نیز برای تطبیق با ضوابط جدید اقدام کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه دنبال می‌کند.

وی در تشریح دیگر تغییرات ساختاری اساسنامه جدید گفت: بر اساس این ساختار، تشکل‌های استانی در قالب انجمن‌های مربوط فعالیت خواهند کرد و تشکل‌های متناظر در سطح ملی نیز با عنوان جامعه فعالیت می‌کنند؛ تغییری که به یکسان‌سازی عناوین، انسجام تشکیلاتی و افزایش هماهنگی میان تشکل‌های گردشگری در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

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