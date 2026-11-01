به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست راهبردی همکاری‌های دوجانبه میان سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد و حمدالله اکوانی، رئیس بنیاد نخبگان استان، به منظور بررسی راهکارهای توسعه پژوهش‌های کاربردی و تحکیم همکاری‌های مشترک برگزار شد.

در این نشست که با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی و طرح‌های پژوهشی استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، طرفین بر لزوم پیوند میان بدنه اجرایی حوزه میراث فرهنگی و ظرفیت‌های فکری و پژوهشی نخبگان تاکید کردند.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار اعلام کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن صدها اثر تاریخی، جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی و صنایع دستی اصیل، نیازمند رویکردهای نوین علمی و پژوهشی برای معرفی و حفظ این سرمایه‌های ارزشمند است.

او افزود: اداره کل میراث فرهنگی آمادگی کامل دارد تا بستر لازم را برای اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه نخبگان در حوزه‌های گردشگری، مرمت آثار تاریخی، توسعه صنایع دستی و معرفی اپلیکیشن‌ها و ابزارهای نوین خدمت‌رسانی فراهم سازد.

در ادامه این نشست، دکتر اکوانیان، مدیر بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن استقبال از رویکرد تعاملی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: نخبگان و پژوهشگران استان این آمادگی را دارند تا با ارائه طرح‌های مطالعاتی دقیق و کاربردی، چالش‌های پیش‌روی حوزه گردشگری و میراث فرهنگی را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای علمی ارائه دهند.

حمدالله اکوانی با اشاره به راهبردهای عملیاتی این بنیاد برای هدایت پژوهش‌ها به سمت چالش‌های بومی اظهار داشت: بنیاد نخبگان آماده است تا در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی قرار گیرد و با مدل تأمین منابع مشترک و هم‌افزایی اعتباری، طرح‌های اولویت‌دار، فناورانه، توسعه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تخصصی حوزه گردشگری و خدمات میراثی را وارد فاز اجرا کند.

او در خصوص نحوه مشارکت مالی بنیاد نخبگان در طرح‌های پژوهشی مشترک تشریح کرد: هدف بنیاد این است که با همراهی سازمان‌های استانی، مسائل بنیادین را احصا و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید؛ بر همین اساس،به عنوان مثال در صورت تخصیص و تأمین ۲۰۰ میلیون تومان از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی برای یک پروژه اولویت‌دار، بنیاد نیز سهم متناظر خود را تخصیص می‌دهد و در قالب یک برنامه اولیه با حداقل اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان، آمادگی دارد تا از طریق مکاتبه و پیگیری در سطح ملی، این رقم حمایتی را تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان برای پژوهشگران افزایش دهد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های نخبگان یادآور شد: وظیفه بنیاد نخبگان، شناسایی و اتصال برترین محققان، استادان و پژوهشگران به دستگاه‌های اجرایی از مسیر فراخوان‌های عمومی و رقابتی است تا فرایند پروژه‌ها از نقطه صفر مطالعاتی تا پیاده‌سازی عملیاتی به بهترین نحو مدیریت شود.

اکوانی در تشریح الگوها و بسترهای آماده همکاری مشترک گفت: بنیاد نخبگان ظرفیت‌های ساختاری و حمایتی گسترده‌ای نظیر طرح‌های مسئله‌محور و اثربخش، طرح توسعه فناوری و شتاب با مشارکت نخبگان، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی، دوره‌های پژوهشی پسادکتری، هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی و دانشجویی، طرح ملی شهید رضوی و طرح همیار صنعت را در اختیار دارد که در حال حاضر بهترین مسیر برای اداره‌کل میراث فرهنگی، بهره‌گیری از هسته‌های مسئله‌محور شتاب و هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی است.

او با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته درون‌سازمانی خاطرنشان کرد: آقای فرخی به عنوان مسئول پیگیری طرح‌های مسئله‌محور و ارتقای اثربخشی بنیاد معین شده است تا روند فراخوان، تشکیل پرونده‌ها و هماهنگی هسته‌های فناور و اندیشه‌ورز با اداره‌کل میراث فرهنگی را تسهیل و تسریع بخشد.

حمدالله اکوانی در پایان با اشاره به زمان‌بندی این همکاری‌ها افزود: پیش‌شرط قطعی بنیاد برای تقبل و حمایت حداکثری هزینه‌ها، مسئله‌محور بودن دقیق پروژه‌ها است و انتظار می‌رود اداره‌کل میراث فرهنگی استان عنوان حداقل یک طرح دارای اولویت اضطراری را به سرعت آماده و معرفی نماید تا با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، از بهمن‌ماه سال جاری این طرح نخبگانی وارد چرخه رسمی اجرا و حمایت مالی شود.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه مشترکی میان کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و بنیاد نخبگان تشکیل شود تا سند همکاری‌های مشترک و پروژه‌های اولویت‌دار پژوهشی و فناورانه نهایی و وارد فاز اجرایی گردد.

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