به گزارش میراث آریا، نشست تخصصی بررسی فرایندهای آموزشی و راهکارهای توسعه فعالیت آموزشگاه‌های آزاد صنایع‌دستی در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور رابطین آموزش استان‌ها و مدیران آموزشگاه‌های دارای مجوز به‌صورت برخط برگزار شد و در این نشست به تبیین فرایندهای اجرایی و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی پرداخته و بر جایگاه آموزشگاه‌های آزاد به‌عنوان بازوان اجرایی آموزش صنایع‌دستی در استان‌ها تأکید شد.



در این نشست رضا حبیب بور رئیس اداره آموزش و ترویج صنایع دستی با اشاره به برخی موانع حقوقی موجود در فرایند صدور مجوز آموزشگاه‌ها، از جمله محدودیت صدور مجوز برای اشخاص حقیقی، بر پیگیری این اداره‌کل برای رفع موانع مذکور تأکید کرد و افزود: برطرف شدن این محدودیت می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه تعداد آموزشگاه‌های دارای مجوز، گسترش مشارکت بخش خصوصی و حضور رسمی فعالان بیشتری را در حوزه آموزش صنایع‌دستی فراهم کند.



در بخش تخصصی این وبینار، فرایندهای اجرایی آموزشگاه‌ها در سامانه جامع آموزش گردشگری و صنایع‌دستی تشریح شد و موضوعاتی از جمله تعریف و ثبت دوره‌های آموزشی، جذب و ثبت‌نام هنرجویان، انتخاب و معرفی مدرسان، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌ها و نحوه صدور گواهینامه‌های پایان دوره مورد بررسی قرار گرفت.همچنین راهکارهای توسعه کمی و کیفی آموزشگاه‌های آزاد، افزایش مشارکت این مراکز در اجرای برنامه‌های آموزشی استان‌ها و تسهیل فرایندهای اجرایی با هدف ارتقای عملکرد آموزشگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



در بخش تعاملی این نشست نیز نمایندگان چهار آموزشگاه آزاد صنایع‌دستی و دو استان به‌صورت برخط به بیان دیدگاه‌ها، تجربیات، چالش‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و به تبادل نظر درباره مسائل اجرایی و راهکارهای بهبود فعالیت آموزشگاه‌ها پرداختند.



این وبینار در چارچوب برنامه‌های اداره‌کل آموزش و ترویج صنایع‌دستی برای ساماندهی و توسعه شبکه آموزشگاه‌های آزاد و تقویت مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش صنایع‌دستی کشور برگزار شد.

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